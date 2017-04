PS4 Pro für 100 Euro - im Austausch gegen alte PS4

Gamestop tauscht ab dem 26. April für 100 Euro eine alte Playstation 4 gegen eine neue Playstation 4 Pro um. Die Details zur Aktion.

Vergrößern Sonys Playstation 4 Pro ist seit dem 10. November 2016 erhältlich

Gamestop bietet ab dem 26. April im Rahmen einer Aktion den Besitzern einer Playstation 4 die Möglichkeit an, diese mit zwei Playstation-4-Spielen und Controller(n) für 99,99 Euro gegen eine Playstation 4 Pro 1 Terabyte im Wert von 399 Euro umzutauschen. Die Aktion hat eine Laufzeit bis zum 14. Mai und ist in allen Gamestop-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gültig. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht.



Die gebrauchte Playstation 4 muss voll funktionstüchtig sein. Bevor man sie in einer Gamestop-Filliale abgibt, sollte die alte PS4 zusätzlich als primäres System deaktiviert werden. Eine ausführliche Anleitung hierfür bietet Sony auf dieser Seite an.

Außerdem sollten vorher alle persönliche Daten von der Playstation 4 auf ein externes Speichergerät übertragen werden, um diese dann später wieder auf der neuen Playstation 4 Pro wiederherstellen zu können.

