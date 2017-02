Vergrößern Das Humble Namco Bundle 2 umfasst einige der Perlen des japanischen Publishers. © humblebundle.com

Im neuen Humble Bundle finden sich die besten Spiele aus dem Lineup von Bandai Namco.

Im zweiten Humble Namco Bundle finden sich zahlreiche Spiele des japanischen Publishers Bandai Namco für den PC. Für einen Euro erhalten Käufer den Klassiker Pac-Man 265 für Windows, Mac und Linux. Dazu gesellt sich mit Ace Combat Assault Horizon in der Enhanced Edition für Windows ein Ableger der Flugaction-Reihe. Abgerundet wird das Paket vom Action-Adventure Enslaved: Odyssey to the West in der Premium Edition.

Wer mehr als knapp 8 Euro zahlt, bekommt obendrein den Third-Person-Shooter Warhammer 40,000: Eternal Crusade, das realistische Rennspiel Project CARS, das an den Anime angelehnte Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst sowie ein noch geheimes Spiel, das in sechs Tagen enthüllt wird.

Für knapp 14 Euro kann das Paket um das Japano-Adventure Tales of Zestiria sowie ein Download-Paket zu Project CARS mit 12 Erweiterungen aufgestockt werden. Für insgesamt knapp 33 Euro lässt sich das ungewöhnliche Little Nightmares vorbestellen, in dem gruselige Momente aus der Kindheit thematisiert werden.

Alle Spiele laufen unter Windows, Pac-Man 256 auch unter Linux und macOS.



Top 50: Die besten PC-Spiele aller Zeiten