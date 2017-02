Höllenmaschine 8: Welche Spiele & Programme müssen unbedingt an Bord?

Vergrößern Höllenmaschine 8: Spiele & Software für 10.000 Euro - why not!

Bestimmen Sie, welche Software - vom Spiele-Paket bis zur Videoschnitt-Software - wir der Höllenmaschine 8 spendieren sollen.

Das Beste ist gerade gut genug - das gilt insbesondere für die Software-Pakete der Höllenmaschinen . Ein Muss ist - natürlich - das Spiele-Paket. Neben aktuellen Titeln wie beispielsweise Battlefield 1, Dirt 4, For Honor, Ghost Recon Wildlands, Mass Effect Andromeda, Prey und Star Trek Brigge Crew sollten auch Dauerbrenner wie GTA 5 und The Witcher Wild Hunt enthalten sein.

Gewinnspiel: Vorschläge für die Höllenmaschine 8 machen und 3500-Euro-PC abgreifen

Idealerweise steckt im Gaming-Paket ein Mix gängiger Genres vom Action-Shooter bis zur Simulation. Immer gern gesehen sind Special- und Collector's Editions sowie "Game of the Year"-Ausgaben. Bei der Höllenmaschine Ultra VR gab es mit dem ersten Indie-Spielepaket aus dem Hause GOG.com eine DRM-freie Premiere zu feiern. Und vielleicht klappt es ja bei der Höllenmaschine 8, das uns HTC oder Oculus dann auch einmal ein VR-Spielepaket schnürt.



Die Höllenmaschine 8 soll auch wieder Profi-Creatives Tränen der Freude in die Augen treiben - nicht nur durch brachiale Rechenkraft, sondern auch mittels adequater Software. Pflicht ist hier ein 3D-Grafik-Software und ein professionelles Videoschnitt-Programm. Die letzten Jahre besetzten diese beiden Plätze Maxon mit Cinema 4D und Adobe mit Premiere aus der Creative Cloud . Aber vielleicht wünschen Sie sich dieses Jahr etwas Abwechslung, etwa mit Autodesk Maya und Avid Media Composer.

Bei der Developer-Software ist hingegen Microsoft Visual Studio Pro quasi gesetzt. Das gilt auch für das Betriebssystem Windows 10 Pro 64 Bit, das neben DirectX 12 nun auch einen speziellen Gaming Mode mitbringt. Und bei der Büro-Software führt am De-facto-Standard Microsoft Office auch kein Weg vorbei. Aber vielleicht sehen Sie das ja ganz anders. Denn jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Schreiben Sie in einem Kommentar unter diesen Beitrag, welche Spiele und Programme Sie sich für die Höllenmaschine 8 wünschen. Bitte melden Sie sich dazu mit Ihrem Facebook-, Google- oder Twitter-Account bei unserer Kommentarfunktion "Disqus" (am Ende jedes Beitrags) an.