Presentation Translator: PowerPoint übersetzt in Echtzeit

Microsoft zeigt ein neues Add-In für PowerPoint, das fremdsprachige Folien in Echtzeit übersetzt.

Vergrößern Presentation Translator von MS unterstützt mehr als 60 Sprachen. © Microsoft

Im Rahmen der Build-Konferenz hat Microsoft heute ein neues Add-In für PowerPoint vorgestellt. Presentation Translator, so der Name des Tools, soll fremdsprachige PowerPoint-Folien in Echtzeit mit übersetzten Untertiteln versehen. Auf diese Weise soll die Barriere abgebaut werden, wenn Zuhörer die in der Präsentation verwendete Sprache nicht beherrschen.

Microsofts Presentation Translator unterstützt derzeit zehn gesprochene Sprachen und Untertitel in mehr als 60 Sprachen. Die übersetzte Version der Präsentation können Zuhörer per QR- oder Conversation-Code auf ihrem Mobilgerät mitverfolgen. Bei der Microsoft-Präsentation lief die Live-Übersetzung noch nicht ganz rund. Im Presentation Translator steckt jedoch viel Potenzial. Interessierte können sich die Software ab heute über Microsoft Garage herunterladen .

