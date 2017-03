Playstation Store: Große Rabatt-Aktion ist gestartet

Vergrößern Große Rabatt-Aktion im Playstation Store © Sony

Sony bietet im Playstation Store zahlreiche Spiele mit einem Rabatt an. Plus-Mitglieder erhalten einen doppelten Rabatt.

Sony liefert am Donnerstag für die Playstation 4 das große Update auf die Version 4.50 aus, welches unter anderem die Unterstützung für externe Festplatten, den Boost-Modus für die Pro-Konsole und Verbesserungen für die Playstation VR an Bord hat. Für alle Besitzer einer Playstation-Konsole hat Sony zusätzlich auch eine große Rabatt-Aktion gestartet.

Eine Vielzahl von attraktiven Playstation-4-Spielen sind im Rahmen der "Doppelte Rabatt"-Aktion mit einer Ermäßigung von bis zu 35 Prozent erhältlich. Die Playstation-Plus-Abonnenten erhalten einen doppelt so hohen Rabatt, so dass die Spiele also für sie mit einer Ermäßigung von bis zu 70 Prozent erhältlich sind. Die Aktion gilt beispielsweise für folgende Spiele:

Eine Übersicht aller 80 Angebote der "Doppelte Rabatt"-Aktion finden Sie auf dieser Seite im Playstation Store.

Im Rahmen einer weiteren Rabatt-Aktion sind außerdem aktuell über 130 Spiele für die Playstation 3 und Playstation Vita mit einem Rabatt von bis zu 60 Prozent erhältlich. Darunter beispielsweise Yakuza 5, Metal Gear Solid 4, Grand Theft Auto The Trilogy und Guacamelee. Hier finden Sie eine Übersicht aller Spiele.