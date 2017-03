Playstation-4-Spiele bald unter Windows spielbar

Vergrößern Das Spiele-Angebot bei Playstation Now wird um PS4-Titel erweitert

Über Playstation Now können künftig auch Playstation-4-Spiele unter Windows gespielt werden. Das hat Sony jetzt angekündigt.

Der Spiele-Streaming-Dienst Playstation Now wird deutlich attraktiver. Sony hat angekündigt, dass über den Dienst nicht nur wie bisher über 480 Playstation-3-Spiele gestreamt werden können, sondern in naher Zukunft auch Playstation-4-Titel. Der Dienst ist nicht nur für die Playstation 4 verfügbar, sondern auch für Windows-Rechner. Es wird also letztendlich künftig möglich sein, über Playstation Now auf jedem Windows-Rechner die beim Dienst erhältlichen Playstation-4-Spiele zu spielen.



Alle über Playstation Now verfügbaren Spiele (PS3 und PS4) werden außerdem über ein Abo-Modell verfügbar sein. Genauere Details hierzu will Sony später bekannt geben. PS-Now-Abonnenten sollen aber demnächst eine Einladung zum Testen der Playstation-4-Spiele erhalten, heißt es in diesem Blog-Eintrag von Sony.

Playstation Now ist ein Spiele-Streaming-Dienst, bei dem die Spiele über die Cloud an den Client gestreamt werden. Eine Installation der Spiele ist daher nicht notwendig. In den USA schon länger verfügbar, befindet sich der Dienst in Deutschland seit Dezember 2015 im Beta-Stadium und kann nur von ausgewählten Nutzern getestet werden. Sony gelangte an die Spiele-Streaming-Technologie durch den Kauf des Unternehmens Gaikai .

Über Remote Play können bereits seit einiger Zeit auch Playstation-4-Spiele unter Windows 10 und macOS gespielt werden. Vorausgesetzt man besitzt eine Playstation 4, auf der die Spiele laufen und dann im lokalen Netzwerk an den Rechner gestreamt werden.

Bei Nutzung von Playstation Now entfällt also die Notwendigkeit, eine Konsole besitzen zu müssen. Weiterer Vorteil: Weil die Spielstände bei Playstation Now in der Cloud gespeichert werden, kann man ein Spiel auf seiner Playstation 4 via PS Now starten und jederzeit später auf einem Windows-PC weiterspielen.



Offen bleibt derzeit, wie viele und welche Playstation-4-Spiele künftig über Playstation Now verfügbar sein werden. Und wie hoch die monatlichen Kosten ausfallen werden.

Lesetipp: Auf diese Spiele freuen wir uns im Jahr 2017