Eines der besten PC-Rollenspiele aller Zeiten erhält 17 Jahre nach Veröffentlichung die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Mit der Enhanced Edition.

Die Entwickler von Beamdog haben für den 11. April 2017 die Veröffentlichung von Planescape: Torment Enhanced Edition angekündigt. Auf Steam und Gog kann das Spiel bereits für 19,99 Euro vorbestellt werden. Es erscheint für Windows, macOS und Linux. Für 9,99 Euro wird es zeitnah auch Versionen für Android und iOS geben.



Planescape: Torment gilt als eines der besten PC-Rollenspiele überhaupt und ist damit natürlich auch in unserer Top 50 der besten PC-Spiele aller Zeiten vertreten.

Das Rollenspiel erschien Ende 1999 in den USA und einige Wochen später dann auch hierzulande. Zum Start des Spiels übernimmt der Spieler die Rolle eines namenlosen Charakters, der in einer Leichenhalle ohne Erinnerungen erwacht. Schon bald darauf trifft er auf den schwebenden, sprachenden Totenschädel Morte. Es beginnt ein langes, spannendes und abwechlungsreiches Abenteuer in einer Advanced-Dungeons-&-Dragons-Spielwelt. Die wichtigste zentrale Frage, die im Spiel behandelt wird: Was kann das Wesen eines Menschen ändern?

Beamdog war bereits für die Enhanced Editionen von Baldur´s Gate und Icewind Dale verantwortlich. Auch Planescape: Torment Enhanded Edition wird eine verbesserte Grafik mit nativer 4K-Widescreen-Unterstützung, eine überarbeitete Oberfläche und einen neu vertonten Soundtrack besitzen. An der Entwicklung ist Chris Avellone beteiligt, der seinerzeit für die Urversion des Spiels als Game Designer verantwortlich war. Das Spiel erscheint komplett in deutscher Sprache.