Phishing-Mail-Welle gegen Google-Docs-Nutzer

Google hat nach eigenen Angaben die Ursache für eine Angriffs-Welle auf Google-Docs/Gmail-Nutzer beseitigt. Der Angriff begann am gestrigen Mittwoch.

Dabei griffen die Internet-Gangster Nutzer an, indem sie Ihnen Phishing-Mails schickten, die als Einladung für Google Docs getarnt waren. Die Empfänger sollten auf den Link in den Mails klicken, um eine angebliche Google-Docs-Datei zu öffnen. Wer das aber tat und den Link anklickte und anschließend der App Zugriff auf sein Google-Konto gab, erlebte sein blaues Wunder: Die App ermöglichte dem Angreifer Zugriff auf das Gmail-Konto des Opfers und auf dessen Adressbuch und verschickte an die Mailadressen darin weitere Phishingmails.

We've addressed the issue with a phishing email claiming to be Google Docs. If you think you were affected, visit https://t.co/O68nQjFhBL. pic.twitter.com/AtlX6oNZaf