PC-WELT 6/2017 jetzt am Kiosk: Windows 10 Turbo-Update

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 6/2017:

Windows 10 Turbo-Update: Mit dem PC-WELT Update-Beschleuniger ist Ihr PC schnell, problemlos und fehlerfrei aktualisiert

Das neue Windows Defender Security Center: So gut ist der neue Virenschutz von Windows 10

Mehr Tempo, Platz und Sicherheit: Der große Frühjahrsputz für PC und Heimnetz

Wie lange hält Ihre Hardware noch?: Mit den richtigen Tools und Geheimcodes erhalten Sie konkrete Angaben zu Laufzeit, Verschleiß, Belastung und vielem mehr

Das bessere WLAN: Mehr Tempo und Reichweite: Das bringen Repeater und die neuen WLAN-Beschleuniger

Windows gehackt?: Der Artikel erklärt, wie Sie verdächtige Vorgänge aufspüren, analysieren und stoppen

IP-Fernsehen im Vergleich: Vor- und Nachteile beim Fernsehen via Internet – inklusive Funktions- und Kostenüberblick

Die besten Orga-Tools: Die Organisation von Arbeit und Freizeit via PC lässt sich mit guter Software deutlich vereinfachen

Der große Treiber-Check: Aktuelle Treiber garantieren ein schnelles und stabiles System

Hardware mieten: Das leisten die neuen Verleihangebote von Otto und Mediamarkt

Der optimale Fitnesstracker: Welche Modelle es gibt und was sie jeweils zu bieten haben

Maus und Tastatur: Oft unterschätzt, aber unverzichtbar: Eine gute Maus und eine ergonomische Tastatur

Künstliche Intelligenz: Die sogenannte KI entwickelt sich gerade rasant weiter. Was ist künstliche Intelligenz überhaupt?

USB OTG am Smartphone: So lässt sich Peripherie wie USB-Sticks, Festplatten oder Kameras mit dem Handy verbinden

Windows und Linux parallel: So nutzen Sie das Beste von beiden Systemen auf demselben PC

Neue Hardware: AMD Ryzen 7 1700, Huawei P10, Samsung Galaxy Tab A 10.1, Oki MC363dn, Viewsonic XG2703-GS – und mehr

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Driver Max 9 Pro - Veraltete Treiber aufspüren und aktualisieren



Wash And Go 17 - Windows gründlich von überflüssigen Daten befreien

Face Filter 3 Standard + Content Pack - Porträtaufnahmen blitzschnell optimieren

AVG PC Tune Up - System mit wenigen Klicks optimal einstellen

AVG Internet Security - Windows-Rechner optimal vor Viren & Co. schützen

und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 6/2017 - Mehr Power für Ihre Fritzbox!

Smartes Home mit Fritz DECT

AVM Repeater DVB-C: Fernsehen auf Mobilgeräten

Fritzbox-Fernzugriff über Myfritz

Sicherer Netzwerkzugriff über das Internet mit der Fritzbox

Wichtige Fragen und Antworten zu den verschiedenen Fritzbox-Modellen

Analysefunktionen der Fritzbox nutzen

Die besten nützlichen Zusatzprogramme für Ihre Fritzbox

Myfritz App: Fritzbox steuern

Fritz App Fon: Per App auch mit dem Smartphone telefonieren

Fritz App TV: Mobiles Fernsehen

Neue Firmware für mehr Fritzbox-Funktionen

Fritz App WLAN: Einfache WLAN-Analyse per Smartphone

Fritz App Media: Fotos, Musik und Videos im Netzwerk streamen

Fritz App Cam zur Überwachung mit dem Smartphone

Pfiffige Apps für die Fritzbox

