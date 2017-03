PC-WELT 4/2017 jetzt am Kiosk: Windows Update-Pack 2017

In der neuen PC-WELT zeigen wir, wie Sie die künftigen Funktionen von Windows 10 schon jetzt nutzen. Daneben finden Sie die besten Vollversionen der Top-Hersteller gratis auf der Heft-DVD. Dies und vieles mehr lesen Sie in der neuen PC-WELT 4/2017.

Im April erscheint das nächste große Windows-10-Update. Im Artikel Windows Update-Pack 2017 zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einigen genialen Tools die verbesserten und neuen Funktionen jetzt schon nutzen und auch in Windows 7 integrieren können. Im Beitrag So nutzen Sie die Windows-Firewall erklären wir Ihnen, wie Sie die digitale Schutzmauer von Windows richtig einstellen und mit Zusatztools ergänzen. Und schließlich stellen wir Ihnen im Ratgeber Fritzbox-Tuning mit neuer Firmware die neuen Funktionen des beliebten Routers vor. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen PC-WELT 4/2017. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 4/2017:

Windows Update-Pack 2017: Im April erscheint das nächste Update. Mit diesen Tools können Sie die neuen Funktionen schon jetzt nutzen – auch mit Windows 7

Alles gratis – Top-Vollversionen: Die besten kostenlosen und erstklassigen Programme namhafter Top-Hersteller – auch auf Heft-DVD

Gratis-Schutz für Ihren PC: Optimal eingerichtet und erweitert, kann die Windows-eigene Firewall zuverlässig schützen – so geht’s! Plus: Die besten kostenlosen Alternativen auf Heft-DVD

Fritzbox-Tuning mit neuer Firmware: Die Fritzbox bekommt ein großes Firmware-Update – und stellt damit viele neue Funktionen bereit

HD-Fernsehen überall!: Das neue DVB-T2 geht mit Full-HD ab Ende März auf Sendung. Lesen Sie alles Wichtige dazu

Das optimale Speichermedium: Die Auswahl an Speichermöglichkeiten ist groß. Welches Format eignet sich für welchen Einsatz?

LTE schneller als DSL: Mit 375 MBit/s mit dem Smartphone surfen – das ist mit LTE nun Realität geworden

Kaufberatung Monitore: Monitore gibt es in Auflösungen bis 8K. Fürs Arbeiten im Büro und zum Filmeschauen, für Gamer, Fotografen und Designer

Online-Backup: Am sichersten ist die Datenkopie in einem Rechenzentrum. Der Artikel zeigt Vor- und Nachteile sowie alles zu Kosten und Datenschutz

So arbeitet die CPU optimal: Die Rechenleistung der CPU ist enorm wichtig. Wir zeigen, wie Sie Ihren Prozessor entlasten und wann ein Upgrade lohnt

Die besten Tools von Google: Viele der neuen und verbesserten Google-Tools sind extrem nützlich

IFTTT: Mit dem Automatisierungsdienst lassen sich Zigtausende Wenn-dann-Szenarien ausführen

Tipps für den Raspi: Beim Raspberry Pi ist einiges anders als beim herkömmlichen PC

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Cut Out 4 - Störende Elemente aus Bildern entfernen



Steganos Privacy Suite 17 - Daten sicher vor unbefugtem Zugriff schützen

Ashampoo Backup 2016 - Blitzschnell Sicherungskopien des Rechners erstellen

Sync Manager 2017 - Daten auf mehreren Geräten synchronisieren



AVG PC Tune Up - System mit wenigen Klicks optimal einstellen

AVG Internet Security - Windows-Rechner optimal vor Viren & Co. schützen

und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 4/2017 - So gut ist Linux Mint!:

Umsteigen von Windows auf Linux: Das sollten Sie über die Linux-Systeme wissen

Installation und Multiboot: Die Installation von Linux Mint funktioniert recht einfach. Bei einer Parallelinstallation gibt es aber einiges zu beachten

Linux-Software gratis & gut: Neue Programme installieren

Filme und Musik mit Linux nutzen: Musik hören und Filme schauen – so geht’s auch unter Linux

Bilder und Fotos unter Linux: Die Standardsoftware bietet ein ausgewogenes Softwaresortiment

Libre Office: Das komplette Büropaket mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank und mehr

Linux im Netzwerk: Zugang zum Internet haben Sie unter Linux sofort. Wenn der Rechner auch Ordner über das Netzwerk freigeben soll, müssen Sie die Software aber erst einrichten

Windows-Tools unter Linux: Mit Wine machen Sie eine Vielzahl von Windows-Programmen unter Linux lauffähig. Andere Tools müssen Sie über eine Virtualisierung starten

Daten verschlüsseln: Unter Linux gibt es extrem zuverlässige Tools, die Ihre Daten sicher schützen

30 Linux sicher & portabel: So erstellen Sie ein wartungsfreies Zweitsystem für die Hosentasche, das Sicherheit und Bedienkomfort vereint

