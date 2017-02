PC-WELT 3/2017 jetzt am Kiosk: Turbo-Start für Windows

In der neuen PC-WELT zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem Klick Startbremsen entdecken und abstellen und dafür sorgen, dass Ihr System so schnell startet wie nie. Daneben finden Sie auf der PLUS-DVD 560 der besten Gratis-Programme für Office, Foto, Backup, Audio und viele weitere Bereiche. Dies und vieles mehr lesen Sie in der neuen PC-WELT 3/2017.

Die Ursache für einen langsamen Windows-Start ist oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Im Artikel Turbo-Start für Windows zeigen wir Ihnen, wie Sie die Startgeschwindigkeit messen und mit den passenden Tools von der Heft-DVD dafür sorgen, dass Ihr System so schnell startet wie nie. Im Beitrag Ihr PC frei von Ballast-Software erklären wir Ihnen, wie Sie unerwünschte Software loswerden und ein schnelles und schlankes Windows bekommen. Und schließlich widmen wir uns im Ratgeber Ist Ihr Windows gehackt? der Frage, ob sich jemand anderes an Ihrem PC zu schaffen gemacht hat. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen PC-WELT 3/2017. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 3/2017:

Turbo-Start für Windows: Ihr System schnell wie nie! So können Sie mit einem Klick Startbremsen entdecken und abstellen

Ist Ihr System gehackt?: Mit diesen Tipps und Tools finden Sie heraus, wer sich an Ihrem Rechner zu schaffen gemacht hat

WLAN clever aufrüsten: Mit dem Umstieg auf den aktuellen Standard 11ac erzielt Ihr WLAN höheres Tempo und eine größere Reichweite

Die 7 größten Fehler im Web: 7 Fehler im Web, die Sie auf keinen Fall begehen sollten

Weg mit Nerv-Software!: Auf neuen PCs sind zahlreiche Programme vorinstalliert, die Sie gar nicht brauchen. Löschen Sie die überflüssige Software für ein schnelleres Windows

Heimnetz immer erreichbar: Seit der DNS-Service der Firma Dyn kostenpflichtig wurde, sind viele Anwender auf der Suche nach einer Alternative. Gratis-Dienste gibt es zuhauf – wir zeigen die Stärken und Schwächen

Die besten Tricks für Cloudspeicher: Die neuen Funktionen und besten Tipps zu den beliebtesten Onlinespeichern Dropbox, Google Drive und Microsoft Onedrive

Plattenumzug: Eine SSD beschleunigt Ihren Rechner. So finden Sie das passende Modell und ziehen Ihr Windows und Ihre Daten um

Kaufberatung IP-Kameras: Mit IP-Kameras immer und überall sehen, was zu Hause passiert. Dabei gibt es einiges zu beachten

Günstig weltweit online einkaufen: Tipps für den sicheren Einkauf bei ausländischen Onlineshops

Virtual Reality selbstgemacht: So können Sie VR-Inhalte ganz einfach selbst erstellen, betrachten und verteilen

Ok Google: 77 Sprachbefehle: Die besten Befehle, mit denen Sie Ihren Alltag planen können

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Steganos Passwort-Manager 17 - Passwörter bequem und übersichtlich verwalten



My Format Converter Basic - Musik, Videos und Bilder ins gewünschte Format konvertieren

Elegante Schreibschriften - Sammlung mit 100 hochwertigen Schreibschriften

AVG PC Tune Up - System mit wenigen Klicks optimal einstellen

AVG Internet Security - Windows-Rechner optimal vor Viren & Co. schützen

und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 3/2017 - Der perfekte PC!:

Kaufberatung Hardware: Oft vernachlässigt, aber nicht weniger wichtig als die Kernkomponenten eines PCs: Speicher, Mainboard und Netzteil sind Bestandteil dieser Kaufberatung

PC-Zusammenbau: Wer seinen PC selbst konfiguriert und montiert, der kann eine Menge Geld sparen. Schritt für Schritt erklären wir in diesem Artikel den Zusammenbau

Hardwaretools vorgestellt: Die besten Gratis-Programme, um die Hardware zu überwachen, zu analysieren und zu tunen

Im Test: Gaming-Headsets: Die Verkaufsschlager aller Preisklassen

Im Test: Gaming-Monitore: Sechs der beliebtesten Gaming-Monitore ab 500 Euro im PC-WELT-Praxistest

Im Test: Gaming-Tastaturen: Die meistgekauften Gaming-Tastaturen verschiedener Preisklassen im Praxistest – inklusive Kaufberatung

Im Test: Mäuse und Mauspads: Die besten und beliebtesten Gaming-Mäuse im Praxistest. Gleich mit im Check: Das passende Mauspad

PCs von PC-WELT und Ultraforce: Gemeinsam mit Ultraforce bietet PC-WELT Komplett-PCs an. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Modellen mit Preisen von 279 bis 3999 Euro. Bei jedem Rechner sind fünf Jahre Garantie und fünf Jahre Vor-Ort-Service inklusive

PC-WELT 3/2017 gibt es in drei Varianten:



als Plus-Ausgabe mit Extra-Heft und einer Zusatz-Doppel-DVD für 7,30 Euro

als DVD-Ausgabe für 5,30 Euro und

als reines Magazin ohne Datenträger für 3,30 Euro

Sie können die Plus-Ausgabe auch direkt im PC-WELT-Shop bestellen - als gedruckte Ausgabe oder für 2,90 Euro als ePaper.

Hier finden Sie die Jahres-Abo-Varianten PC-WELT Plus und PC-WELT Plus Digital.

Und hier kommen Sie zum Flatrate-Abo PC-WELT Plus Digital.