Partie BVB gegen HSV heute gratis auf Sky

Sky Sport News HD überträgt das heutige Spiel zwischen BVB und dem HSV für kostenlos für alle.

Wer die Bundesliga-Saison 2016/17 mitverfolgen will, aber kein Sky Abo besitzt, kann das heutige Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV dennoch live und kostenlos auf Sky Sport News HD anschauen. Ab 19 Uhr stimmen Jessica Kastrop und Lothar Matthäus die Zuschauer auf die spannende Begegnung ein, die dem BVB den direkten Weg in die UEFA-Champions-League eröffnen könnte. Das eigentliche Spiel wird dann von Kai Dittmann und Patrick Wasserziehr begleitet. Das Match im Signal-Iduna-Park in Dortmund endet voraussichtlich 22:15 Uhr.

Der seit Dezember 2016 frei empfangbare Sender Sky Sports News HD überträgt das heutige Bundesliga-Spiel ausnahmsweise. Damit wollen die Betreiber mehr Sportfans auf den Sender aufmerksam machen. Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, Sky Go und Sky Sport Bundesliga UHD wird die Partie ebenfalls gezeigt.

Sky Sport News HD steht über Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile kostenlos zur Verfügung. Sky-Nichtkunden müssen eventuell einen Sendersuchlauf durchführen, um den neuen Kanal zu empfangen.

