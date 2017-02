Nvidia teasert neue Geforce GTX 1080Ti an

Vergrößern Countdown auf der Nvidia-Seite

Auf der Nvidia-Seite ist ein ein Countdown gestartet, der auf eine Veranstaltung zum Thema Geforce hinweist.

Bestimmt kein Zufall: Fast zeitgleich mit den Ankündigungen von AMD zu der Verfügbarkeit und den Preisen der Ryzen-CPUs und den neuen Infos zu den Vega-Grafikkarten hat Nvidia einen Countdown auf seiner Website Geforce.com gestartet. Der Countdown endet am 29. Februar um 4 Uhr (deutscher Zeit). Zu diesem Zeitpunkt findet der Nvidia-Event auf der GDC 2017 in San Francisco (28.2., 19 Uhr Ortszeit) statt.

Nvidia liefert einige - mehr oder weniger - subtile Hinweise darauf, was genau auf dem Event vorgestelt wird: Die Geforce GTX 1080 Ti, über die bereits seit einiger Zeit spekuliert wird. "IT´S ALMOST TI ME" heißt es auf der Countdown-Seite, wobei das "TI" in "Time" mit gefetteten Buchstaben dargestellt wird. Hinzu kommt der Hashtag "#UltimateGeForce".

Ein Blick in den Quellcode der Website verriet auch, dass das Video, welches beim Aufruf im Hintergrund abgespielt wird, den Namen "GTX1080Ti_Countdown_Hero" trugt. Den Dateinamen des Videos hat Nvidia aber mittlerweile geändert. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass Nvidia an dem Tag die neue Geforce GTX 1080 Ti vorstellen wird.



Jüngsten Gerüchten zufolge basiert die GTX 1080 Ti auf dem GP102-Grafikchip mit 3.328 Shader-Einheiten. Der Basistakt der Karte soll bei 1503 MHz (bis zu 1623 MHz mit Boost) liegen. Hinzu kommen 10 Gigabyte Arbeitsspeicher.