Nur auf PlayStation: Sparaktion für Exklusivtitel

Vergrößern Sonys zweite Hand-Konsole hat mittlerweile viele gute Spiele zu bieten. © playstation.com

Sony senkt die Preise für zahlreiche Blockbuster auf PS4, PS3 und PS Vita.

Sony senkt im Rahmen der Aktion „ Nur auf PlayStation “ bis zum 5. April Spiele im PlayStation Store, die exklusiv für PlayStation 4, PlayStation 3 oder PS Vita angeboten werden. Teilweise lassen sich auf diese Weise bis zu 55 Prozent sparen.

In der umfangreichen Liste befinden sich PS4-Hochkaräter wie Uncharted 4 (25€), The Last Guardian (25€) oder The Last of Us Remastered (20€). Doch auch die PS3-Spieler hat Sony nicht vergessen. Auf der betagten Hardware räumt der Hersteller bei Spielen wie The Last of Us GOTY Edition (12€), Uncharted 1 bis 3 (5,6 und 7€), God of War Collection (8€) oder Gran Turismo 6 (13€) ebenfalls hohe Rabatte ein.

Besitzer der Handheld-Konsole PS Vita sparen ebenfalls: Spiele wie Uncharted: Golden Abyss (7€), Killzone Mercenary (7€) oder WipEout 2048 (5€) zeigen die Leistungsfähigkeit der Plattform, die dennoch von Smartphones überflügelt wurde.

