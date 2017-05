Nintendo-Sony-Konsole: Prototyp nun funktionstüchtig

Bastlern ist es gelungen, einen 20 Jahre alten Prototypen einer Nintendo Playstation zum Laufen zu kriegen.

Vergrößern So sah der Prototyp der Sony-Nintendo-Spielekonsole aus © https://www.reddit.com/r/gaming/comments/3bwyj0/it_took_forever_but_i_finally_got_some_pics_of_my/

Der Bastler Ben Heckendorn meldet einen Erfolg: Ihm ist es gelungen, das CD-Laufwerk des legendären Prototyps der Nintendo Playstation so zum Laufen zu bringen, dass auf der Konsole nun Spiele gespielt werden können. In einem Video auf Youtube erklärt er ausführlich, welche Reparaturen und Änderungen er am Prototypen vornehmen musste, um das Ziel zu erreichen. Das Hauptproblem war der Digital-zu-Analog-Konverter (DAC) der CD-Einheit, der bisher nicht funktionierte, während der DAC der Super-Nintendo-Einheit des Prototyps problemlos lief. Nach einer genaueren Analyse des DAC und der Chips konnte Heckendorn das Problem durch den Austausch von Einzelteilen lösen.



Ein großes Problem bleibt allerdings: Bisher sind noch keine für die Nintendo-Playstation-Konsole entwickelten Spiele aufgetaucht. Laut Heckendorn hat die Analyse allerdings ergeben, dass Nintendo seinerzeit deutlich mehr Zeit in das Konzept einer Nintendo Playstation Konsole gesteckt hatte als angenommen. Das CD-ROM-Laufwerk wurde demnach nicht nur einfach einer SNES-Konsole hinzugefügt, sondern es kamen auch einige Spezial-Chips zum Einsatz.

Dass Sony mit der Playstation die Konsolen-Geschichte verändert, war letztendlich eher ungewollt seitens Sony. Sony wollte ursprünglich gar nicht eine neue Spielekonsole auf den Markt bringen. Anfang der 1990er Jahre entwickelte Sony mit Nintendo einen CD-Laufwerk-Aufsatz für das Super Nintendo Entertainment System (SNES), das den Codenamen "Play Station" trug. Nintendo entschied sich allerdings gegen Sony und für eine Partnerschaft mit Philips. Diese Spielekonsole CD-i wurde ein Flop. Sony entschied sich dagegen die Playstation fertig zu entwickeln und sie kam schließlich im Dezember 1994 in Japan auf den Markt. Der erfolgreiche Grundstein für die Playstation war damit gelegt...