Nintendo: Fire Emblem Heroes für Android/iOS erschienen

Vergrößern Fire Emblem Heroes für Android und iOS erschienen

Das erste Nintendo-Spiel für Android ist erschienen: Fire Emblem Heroes. Das Spiel ist auch für iOS verfügbar.

Nintendo hat nach Super Mario Run mit Fire Emblem Heroes einen weiteren Titel einer für das Unternehmen äußerst wichtigen Marke für mobile Plattformen veröffentlicht. Fire Emblem Heroes steht ab sofort für Android und auch für iOS kostenlos zum Download bereit. Das Spiel ist damit auch das erste Nintendo-Spiel für Android, nachdem Super Mario Run bisher nur für iOS erschienen ist und erst im März die Android-Version folgen wird.

Fire Emblem ist eine auf allen bisherigen Nintendo-Konsolen äußerst erfolgreiche Strategie-Reihe. Bei der iOS- und Android-Version Fire Emblem Heroes verspricht Nintendo eine "epische Quest", viele Modi und Herausforderungen. Nintendo zum Spiel: "Beweise dich in Kämpfen, die für Touchscreens und für das Spiel unterwegs gestaltet wurden. Beschwöre Charaktere aus dem ganzen Universum von Fire Emblem. Entwickle die Fähigkeiten deiner Helden zur Meisterschaft. Dies ist dein Abenteuer - ein Fire Emblem, wie du es noch nie zuvor gesehen hast!"

Die Download-Größe des Spiels fällt mit etwa 70 Megabyte moderat aus. Nach dem ersten Start werden aber nochmal ebenso viel Daten für das Tutorial nachgeladen. Später dann nochmal 350+ MB weitere Spieldaten. Die Grundversion von Fire Emblem Heroes ist gratis erhältlich.



Die Kämpfe in Fire Emblem Heroes verlaufen rundebasiert und sind so ausgelegt, dass sie nicht allzu lange dauern.Man kann das Spiel gratis spielen, aber für einige Elemente werden sogenannte Sphären benötigt. Diese können über In-App-Käufe erworben werden und beispielsweise zum Freischalten von Erweiterungen und Kämpfe eingesetzt werden. Die Sphären sind in Paketen für 1,99 Euro (3 Sphären) bis 74,99 Euro (140 Spähren) erhältlich. Die eingekauften Sphären dürfen aber nur in der Betriebssystem-Version des Spiels verwendet, in der sie erworben wurden.