Neues Spiele-Bundle für Käufer einer GTX 1070/1080

Vergrößern Das neue Games-Bundle von Nvidia trägt den Titel Be the Hero © Nvidia

Nvidia schenkt Käufern einer GTX 1070 und GTX 1080 eines von zwei attraktiven neuen PC-Spielen.

Nvidia versüßt den Kauf einer Geforce GTX 1070 oder Geforce GTX 1080 mit dem neuen "Be the Hero"-Spiele-Bundle: Wer im Zeitraum vom 31.01.2017 ab 15:00 Uhr bis 28.03.2017 eine Grafikkarte oder ein Notebook mit einer der besagten GPUs erwirbt, der erhält das Spiel For Honor (ab 14. Februar verfügbar) oder Ghost Recon Wildlands (erscheint am 7. März) gratis.

An der Aktion sind diverse große Händler beteiligt wie Alternate, Media Markt, One.de, Ultraforce und Amazon. Eine Liste aller teilnehmenden Partner finden Sie auf dieser Seite bei Nvidia.

Nach dem Kauf der Grafikkarte (oder Notebook) erhalten Sie vom Händler innerhalb von 7 bis 10 Tagen einen Gutschein-Code, den Sie über die Geforce Experience Software für eines der beiden Spiele einlösen können. Das entsprechende Spiel wird dann automatisch zu Ihrem Uplay-Account hinzugefügt.

Was wir von For Honor halten, erfahren Sie übrigens in diesem Beitrag. Sowohl For Honor als auch das neue Ghost-Recon-Spiel gehören zu den Spieletiteln, auf die wir uns im Jahr 2017 freuen.