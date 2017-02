Vergrößern In den USA wird Discover People schon ausgerollt. © facebook.com

Eine neue Funktion in Facebook soll dabei helfen, neue Freunde aus der eigenen Stadt zu finden.

Wer seine Freundesliste bei Facebook gern aufstocken möchte, kann dies künftig mit einer neuen Funktion innerhalb der App tun. Das Feature namens „ Discover People “ (Leute entdecken) wird derzeit per Update in die Facebook-App für Android und iOS integriert, aktuell aber wohl nur in den USA.

Discover People zeigt eine Liste von Facebook-Profilen an, die an den gleichen Events wie der betreffende Nutzer teilnehmen. Auch die Anstellung beim gleichen Unternehmen oder der Wohnort in der gleichen Stadt spielen bei der Auflistung eine Rolle.

Freunde, die sich bereits in der eigenen Freundesliste befinden, sind hingegen ausgenommen. Entsprechend finden sich nur Profile, mit denen noch keine Verbindung auf Facebook stattgefunden hat. Neben den Gruppen, in denen sich Nutzer mit ähnlichen Interessen vernetzten können, will Facebook mit der neuen Funktion offenbar das Kennenlernen neuer Freunde vereinfachen.

