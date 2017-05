Neues Amazon Echo mit 7-Zoll-Touchscreen und Kamera

Amazon entwickelt laut US-Medienberichten ein neues Echo mit Alexa. Der Unterschied zum bisherigen Echo: Das neue Gerät besitzt einen Touchscreen und wohl auch eine Kamera.

Amazon soll das neue Echo unter dem Codenamen Knight (englisch für Ritter) entwickeln. Details zur technischen Ausstattung fehlen zwar. Doch der bekannte Leaker Evan Blass lässt sich nicht lumpen und hat ein Foto von dem neuen Ritter der Echo-Familie veröffentlicht.

