Neue Nvidia-Treiber 378.78 zünden DX12-Turbo

Nvidia hat neue Treiber veröffentlicht, die die Leistung von DirectX-12-Spielen deutlich verbessern sollen.

Passend zur Veröffentlichung der GeForce GTX 1080 Ti stellt Nvidia neue Game-Ready-Treiber zur Verfügung, die auch Besitzern anderer GeForce-Karten zu mehr Tempo verhelfen sollen. Der Treiber mit der Versionsnummer 378.78 wurde laut Nvidia direkt für DirectX-12-Spiele optimiert und soll im Schnitt eine Leistungssteigerung von 16 Prozent ermöglichen.

Als Grundlage für diese Werte diente eine GeForce GTX 1080 bei 4K-Auflösung, zusammen mit einem Core i7 5930K, 16GB RAM und Windows 10. Das Echtzeitstrategiespiel Ashes of the Singularity läuft laut Nvidia mit dem neuen Treiber 9 Prozent schneller, Gears of War 4 verbessert sich um 10 Prozent. Noch höher fallen die Werte bei Hitman und Rise of the Tomb Raider, die um 23 bzw. 33 Prozent gesteigerte Bildraten erreichen.