Nazi-Videos: Disney trennt sich von PewDiePie

Aufgrund einer Reihe von antisemitischen Clips hat Disney die Partnerschaft mit YouTube-Star PewDiePie beendet.

PewDiePie zählt 53 Millionen Abonnenten und ist damit einer der beliebtesten Video-Produzenten auf YouTube. Er ist Mitglied des Content-Netzwerks YouTube Red. Auch bei den Disney Maker Studios führt er sein eigenes Netzwerk.

Die Zusammenarbeit mit Disney findet nun ein abruptes Ende. Der Grund: PewDiePie, der mit bürgerlichem Namen Felix Kjellberg heißt, veröffentlichte in den vergangenen Wochen mehrere Clips mit antisemitischen Botschaften und Nazi-Sprüchen. In seiner Show wollte Kjellberg zeigen, was Menschen für Geld tun. In einem der Clips bezahlte er eine Gruppe von Männern aus Sri Lanka, damit sie ein Schild mit der Aufschrift „Tod allen Juden“ in die Kamera halten. In einem zweiten Video hält ein Mann im Jesus-Kostüm ein Schild mit dem Satz „Hitler hat absolut nichts falsch gemacht“.

Die Protagonisten der beiden Clips hatte Kjellberg eigenen Aussagen zufolge über das Job-Portal Fiverr gefunden. Die Videos wurden im Januar veröffentlicht, sind aber inzwischen aus seinem Maker-Studios-Kanal verschwunden. Kjellberg habe die Nazi-Anspielungen in den Clips eigenen Aussagen zufolge nur als Scherz gemeint. Nach Ansicht von Disney hat sich der YouTube hier jedoch eindeutig im Ton vergriffen.

Maker Studios bestätigte gegenüber dem Wall Street Journal , dass man die Kooperation mit Kjellberg aufgrund der Videos nun nach fast drei Jahren beenden wolle. PewDiePie sei zwar auch durch seine provokativen Clips so bekannt, in diesem Fall sei er jedoch zu weit gegangen. Die Clips seien schlichtweg unangemessen, erklärt ein Disney-Sprecher.

Bei YouTube wurden die Videos noch nicht gelöscht. In seinem Tumbl-Blog entschuldigt sich Kjellberg für die Clips. Er habe nur zeigen wollen, wie verrückt die Welt sei und was Menschen für fünf Dollar tun.

