Neue NASA-Seite lädt zum Entdecken neuer Planeten ein

Hinter diesen unscharfen Fotos könnte sich ein neuer Planet verstecken

Durch das Markieren von Fotos können interessierte Nutzer der NASA beim Finden neuer Planeten helfen.

Die NASA ruft interessierte Nutzer dazu auf, gemeinsam nach unentdeckten Planeten zu suchen. Auf einer eigens eingerichteten Webseite namens Backyard Worlds: Planet Nine lassen sich Bilder und Videos des NASA-Teleskops Wide-field Infrared Survey Explorer nach unbekannten Objekten absuchen.

Besonders großes Interesse hat die NASA am Himmelskörper Planet Nine, der sich hinter Neptun befinden und eine starke Anziehungskraft auf Objekte haben soll. Zu finden sind auf den Fotos zudem braune Zwerge, also Objekte mit einer Masse zwischen dem 13-fachen und 75-fachen der Jupitermasse. Sie gelten als Mischform zwischen Planeten und Sternen.

Für Anfänger der Sternkunde stellt die NASA eine Anleitung bereit. Im Anschluss können interessierte Nutzer ihre Funde auf den vom Teleskop erzeugten Fotos markieren. Für diesen Job sind Computersysteme laut NASA noch nicht geeignet.

