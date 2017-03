Mozilla schließt mehr als 28 Firefox-Lücken

Vergrößern Firefox 52 schneidet alte Zöpfe ab

Mozilla hat die neue Firefox-Version 52 freigegeben. Darin haben die Entwickler mehr als 28 Sicherheitslücken beseitigt. Auch für Firefox ESR und den Tor Browser gibt es Updates.

Firefox 52 wird mittlerweile über die integrierte Update-Funktion ausgeliefert. Mit der neuen Browser-Version endet die Unterstützung für die alte Plug-in-Schnittstelle NPAPI, ein Relikt aus der Netscape-Ära. Nur der Flash Player darf weiterhin auf diese Schnittstelle zugreifen, ebenso wie Ciscos OpenH264-Videocodec, den Mozilla mitliefert, um die WebRTC-Spezifikation zu befolgen. Über einige weitere Neuerungen hatten wir bereits gestern berichtet.



In der Sicherheitsmitteilung MFSA2017-05 führt Mozilla 28 gestopfte Sicherheitslücken auf. Die meisten sind durch externe Sicherheitsforscher entdeckt und gemeldet worden. Die beiden letzten Einträge auf dieser Seite fassen Schwachstellen zusammen, die durch Mozilla-Entwickler entdeckt worden sind. Die tatsächliche Zahl der beseitigten Schwachstellen dürfte also weit höher liegen. Mehrere Lücken sind als kritisch eingestuft, da sie geeignet sein könnten, um beliebigen Code einzuschleusen und auszuführen.



Nutzer der Windows-Versionen XP und Vista werden auf Firefox ESR migriert, da die Unterstützung für XP und Vista im April mit Firefox 53 endet. Bis September 2017 läuft mit Firefox ESR 52 noch ein aktueller Browser auf den alten Schätzchen, dann will Mozilla den Termin für das endgültige Aus verkünden. Chromium-basierte Browser unterstützen XP und Vista bereits länger nicht mehr.



Firefox ESR ist zunächst noch in der aktualisierten Version 45.8 erhältlich. Darin haben die Mozilla-Entwickler diejenigen Firefox-Lücken gestopft, die diese Browser-Generation betreffen. Neue Funktionen bekommt dieser Browser-Zweig erst mit dem Wechsel auf Firefox ESR 52, der in Kürze verfügbar sein sollte. Hierin kann die abgeschaltete NPAPI-Unterstützung manuell aktiviert werden.



Das Tor Projekt hat seinen auf Firefox ESR basierenden Tor Browser auf die Version 6.5.1 aktualisiert. Neben dem Update auf Firefox ESR 45.8 haben die Tor-Programmierer auch etliche Komponenten aktualisiert, die den Unterschied zu normalen Firefox-Versionen ausmachen, sowie einige Bugs ausgemerzt.



Seamonkey hinkt weiterhin hinter der Entwicklung her. Dem kleinen Team der Seamonkey-Enthusiasten stehen nach wie vor technische Probleme im Weg. Außerdem haben sie Schwierigkeiten mit dem Tempo mitzuhalten, das Mozilla beim Umbau unter der Firefox-Motorhaube vorlegt. Der mittelfristige Plan lautet daher, ab Seamonkey 2.49 auf Firefox ESR 52 als Basis zu setzen. Zunächst soll jedoch noch Seamonkey 2.48 erscheinen – Termin ungewiss.



In Firefox 52.0 geschlossene Sicherheitslücken:



Bezeichner Beschreibung Risiko* Firefox 52.0 Firefox ESR 45.8 CVE-2017-5398 Memory safety bugs fixed in Firefox 52 and Firefox ESR 45.8 kritisch ja ja CVE-2017-5399 Memory safety bugs fixed in Firefox 52 kritisch ja CVE-2017-5400 asm.js JIT-spray bypass of ASLR and DEP kritisch ja ja CVE-2017-5401 Memory Corruption when handling ErrorResult kritisch ja ja CVE-2017-5402 Use-after-free working with events in FontFace objects kritisch ja ja CVE-2017-5403 Use-after-free using addRange to add range to an incorrect root object kritisch ja CVE-2017-5404 Use-after-free working with ranges in selections kritisch ja ja CVE-2017-5406 Segmentation fault in Skia with canvas operations hoch ja ja CVE-2017-5407 Pixel and history stealing via floating-point timing side channel with SVG filters hoch ja ja CVE-2017-5410 Memory corruption during JavaScript garbage collection incremental sweeping hoch ja ja CVE-2017-5411 Use-after-free in Buffer Storage in libGLES hoch ja CVE-2017-5408 Cross-origin reading of video captions in violation of CORS mittel ja ja CVE-2017-5409 File deletion via callback parameter in Mozilla Windows Updater and Maintenance Service mittel ja ja CVE-2017-5412 Buffer overflow read in SVG filters mittel ja CVE-2017-5413 Segmentation fault during bidirectional operations mittel ja CVE-2017-5414 File picker can choose incorrect default directory mittel ja CVE-2017-5415 Addressbar spoofing through blob URL mittel ja CVE-2017-5416 Null dereference crash in HttpChannel mittel ja CVE-2017-5417 Addressbar spoofing by draging and dropping URLs mittel ja CVE-2017-5425 Overly permissive Gecko Media Plugin sandbox regular expression access mittel ja CVE-2017-5426 Gecko Media Plugin sandbox is not started if seccomp-bpf filter is running mittel ja CVE-2017-5427 Non-existent chrome.manifest file loaded during startup mittel ja CVE-2017-5405 FTP response codes can cause use of uninitialized values for ports niedrig ja ja CVE-2017-5418 Out of bounds read when parsing HTTP digest authorization responses niedrig ja CVE-2017-5419 Repeated authentication prompts lead to DOS attack niedrig ja CVE-2017-5420 Javascript: URLs can obfuscate addressbar location niedrig ja CVE-2017-5421 Print preview spoofing niedrig ja CVE-2017-5422 DOS attack by using view-source: protocol repeatedly in one hyperlink niedrig ja

* Risikoeinstufung laut Hersteller