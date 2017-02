Microsoft Word Schritt für Schritt 3/2017: Sonderheft jetzt am Kiosk

Vergrößern Microsoft Word Schritt für Schritt: jetzt am Kiosk

In unserem neuen Sonderheft Microsoft Word Schritt für Schritt 3/2017 zeigen wir, wie Sie Word ganz einfach nutzen. In bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen lernen Sie Word kennen und erfahren, wie Sie Texte schreiben und bearbeiten, Dokumente gestalten und Tabellen, Grafiken & Textfelder einfügen. Jetzt am Kiosk.

Das Schreibprogramm Microsoft Word ist ohne Zweifel die bekannteste Textverarbeitungs-Software auf dem Markt. Word wird von Heimanwendern wie Unternehmen gleichermaßen genutzt und zeichnet sich täglich für viele Milliarden neuer Briefe, Berichte, Verträge, Memos und so weiter verantwortlich. Das ohnehin schon umfangreiche und funktionsstarke Programm wartet in der aktuellen Version Word 2016 mit einer Reihe spannender Neuerungen auf, die Ihnen beim Schreiben, Korrigieren und Ausgeben von Dokumenten Vorteile bringen. Hier setzt das Sonderheft Microsoft Word Schritt für Schritt 3/2017 an. Es beschreibt alle wichtigen Funktionen, immer mit den zugehörigen Abbildungen, sodass Sie sofort erkennen, was gerade zu tun ist. Microsoft Word Schritt für Schritt 3/2017 - jetzt am Kiosk.



Das sind die Themen im neuen Sonderheft

Word kennenlernen

Die wichtigsten Elemente des Word-Bildschirms



Das sind die Neuerungen in Word 2016



Die richtige Word-Version für Ihren Bedarf



Word 2016 installieren und aktuell halten



Office 365 installieren und aktuell halten



Texte schreiben und bearbeiten

So nutzen Sie das Menüband



Die Ansicht auf das Dokument wechseln



Dokumente anlegen, speichern und öffnen



Mit Vorlagen arbeiten



PDF-Dateien erstellen und bearbeiten



Text eingeben, bearbeiten und korrigieren



Markieren, einfügen, suchen und ersetzen



Dokumente fehlerfrei schreiben



Seitenlayout einrichten, Spalten anlegen



Dokumente ein- und doppelseitig drucken



In Word Hilfe anfordern



Dokumente gestalten

Schriftart, Textgröße und Farbe wählen



Den Textfluss ausrichten



Abstände zwischen Absätzen und Zeilen ändern



Text mit Schrifteffekten versehen



Absätze mit fortlaufenden Nummern versehen



Listen mit Aufzählungszeichen erstellen



Kopf- und Fußzeilen verwenden



Dokumente mit Seitenzahlen versehen



Fußnoten für Schule, Uni und Beruf anlegen



Eigene Formatvorlagen erstellen



Tabellen, Grafiken & Textfelder

Tabellen in Dokumente einfügen



Tabellen einfach formatieren



Bilder und Formen hinzufügen



Ansprechende Layouts selbst gestalten



Serienbriefe erstellen und drucken



Das finden Sie auf der DVD

5000 Vorlagen für Office

90 Tools und Add-ons rund um Microsoft Word

2 Schriftpakete mit 130 hochwertigen Schriften



Das Sonderheft Microsoft Word Schritt für Schritt 3/2017 ist für 4,90 Euro am Kiosk erhältlich. Sie können das Heft auch bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder als ePaper herunterladen.



Abonnenten von PC-WELT Plus Digital erhalten das Sonderheft bzw. das ePaper kostenlos hier .

Achtung: Für den Download müssen Sie im Plus-Account eingeloggt sein.

Und es gibt das Sonderheft auch in digitaler Form für Ihr Android-Gerät, iPad, iPhone, Windows Phone oder Windows 8.

Statt einzelner Hefte bieten wir auch eine sehr günstige und einfache Flatrate an. Dabei bezahlen Sie nicht mehr pro Heft oder für ein Abo, sondern für einen Zeitabschnitt. Für einen Monat zahlen Sie beispielsweise 6,99 Euro. Als Inhaber der Flatrate haben Sie Zugriff auf alle Ausgaben der PC-WELT , ebenso auf alle Sonderhefte und auf alle Publikationen unserer Schwester-Zeitschriften AndroidWelt und LinuxWelt .

Unser Flatrate-Abo PC-WELT Plus Digital finden Sie hier .