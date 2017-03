Microsoft kündigt neuen Xbox-Controller an

Vergrößern Der Controller Recon Tech Special Edition kostet knapp 65 Euro. © microsoft.com

Der verbesserte Controller für die Xbox One in Militär-Optik lässt sich auch unter Windows 10 nutzen.

Microsoft will Spielern auf der Xbox One einen neuen Controller namens Recon Tech Special Edition anbieten. Ab dem 25. April steht das verbesserte Gamepad zum Preis von 64,99 Euro im Handel bereit. Eine gummierte Fläche an den Griffen soll den Halt verbessern, daneben wurde das Steuerkreuz überarbeitet und die Reichweite der drahtlosen Datenübertragung an die Konsole verdoppelt.

Die Schultertasten geben dem Spieler durch eine Force-Feedback-Funktion Rückmeldungen zu ausgeführten Aktionen. Über eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse lassen sich außerdem Headsets und Kopfhörer anschließen.

Dank Bluetooth-Schnittstelle kann der Recon Tech Special Edition-Controller auch auf Computern mit Windows 10 verwendet werden. Ob sich der hohe Anschaffungspreis lohnt, wird sich erst zum Release der Hardware herausfinden lassen. Wie sich die Controller der Xbox One auch am PC nutzen lassen, erklärt Microsoft an dieser Stelle .

Top 50: Die besten PC-Spiele aller Zeiten