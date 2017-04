Microsoft Excel Schritt für Schritt 4/2017: Sonderheft jetzt am Kiosk

In unserem neuen Sonderheft Microsoft Excel Schritt für Schritt 4/2017 zeigen wir, wie Sie Excel ganz einfach nutzen. In bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen lernen Sie Excel kennen und erfahren, wie Sie Daten richtig eingeben, Tabellen formatieren, mit Formeln rechnen, Diagramme einfügen und Excel-Probleme lösen. Jetzt am Kiosk.