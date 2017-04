Microsoft veranstaltet am 2. Mai 2017 in New York einen großen Event mit dem Fokus auf dem Thema Bildung. Beobachter rechnen mit Windows Cloud und einem preiswerten Surface-Tablet.

Microsoft-Event am 2.5.: Windows Cloud und günstiges Surface?

Gestern war es noch ein Gerücht, heute ist es bereits offiziell: Microsoft veranstaltet Anfang Mai einen Event. Für den 2. Mai hat der Redmonder Konzern Pressevertreter, Analysten und ausgewählte Gäste nach New York zu einer Veranstaltung eingeladen. Dabei steht offensichtlich das Thema Bildung im Mittelpunkt.

Beobachter erwarten, dass Microsoft neue Software und neue Hardware vorstellen wird. Mit einem besonderen Fokus auf dem Bildungssektor. Auf diesem Gebiet ist Google mit seinen preiswerten Chromebooks relativ erfolgreich – zumindest in den USA. Deshalb erwarten Marktkenner, dass Microsoft hier dagegenhalten wolle.

Windows Cloud

Praktisch alle Szenekenner gehen davon aus, dass Microsoft das neue Windows 10 Cloud vorstellen wird als eine Version von Windows 10, auf der sich ausschließlich Apps für die Universal Windows Platform installieren lassen, nicht aber klassische Desktop-Anwendungen. Windows Cloud soll aber zum kostenpflichtigen Upgrade auf Windows 10 Pro berechtigen.

Günstiges Surface-Tablet

Im Bereich Hardware könnte Microsoft ein preiswertes Surface-Tablet zeigen, als direkte Konkurrenz zu den Google Chromebooks mit ChromeOS. Auf diesem Surface würde dann Windows Cloud laufen. Mit einem neuen Surface Pro 5 oder einem neuen Surface Book rechnen die US-Beobachter dagegen nicht. Ebenso wenig mit einem Surface Phone, über das lange spekuliert wurde.

Einige Tage nach dem Education-Event am 2. Mai in New York veranstaltet Microsoft seine Build Developer Conference in Seattle.