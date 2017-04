Facebook-Nutzer haben ab sofort eine schlanke Alternative zum Messenger: Messenger Lite. Die App unterstützt auch sehr alte Android-Systeme.

Vergrößern Messenger Lite ab sofort in Deutschland verfügbar © Facebook

Facebook hat heute mitgeteilt, dass der Messenger Lite ab sofort auch in Deutschland verfügbar ist. Für Android-Smartphones finden Sie hier den Download. Für iPhones ist der Messenger Lite dagegen noch nicht verfügbar. Facebook rollt den Messenger nicht nur in Deutschland, sondern jetzt weltweit aus. Ursprünglich gab es den Messenger Lite nur in Asien.



Zielgruppe und Einsatzzweck



Messenger Lite ist für Anwender gedacht, die ein älteres und/oder weniger leistungsstarkes Smartphone verwenden und deshalb eine abgespeckte und Ressourcen-schonende Version des Facebook-Messengers verwenden wollen. Messenger Lite unterstützt sogar sehr alte Android-Versionen und lässt sich ab Android 2.3 installieren.



Außerdem soll sich der Messenger Lite besser auch für schlechte Mobilfunkverbindungen eignen. Der Messenger Lite wurde nämlich speziell für 2G-Netzwerke entwickelt, die noch auf GSM basieren: Edge und GPRS. Allerdings schalten die Mobilfunk-Provider rund um den Globus die GSM-Netze zunehmend ab. In Deutschland sollte GSM aber noch einige Zeit zur Verfügung stehen.



Kann Messenger Lite eine Nachricht wegen einer fehlenden Mobilfunkverbindung nicht verschicken, dann speichert er diese und verschickt sie automatisch, sobald wieder eine Mobilfunkverbindung oder ein WLAN-Netz verfügbar ist. Der Download der App ist zudem kleiner als der des standardmäßigen Messengers, somit können Sie den Lite auch bei einer schlechteren Mobilfunkverbindung installieren.



Messenger Lite konzentriert sich auf die Grundfunktionen eines Messengers. Damit können Sie Nachrichten, Fotos und Links mit Ihren Facebook-Kontakten teilen.



Facebook hat Messenger Lite außerdem um neue Funktionen erweitert

* Emojis und Sticker

* Nutzer können sehen, wer aus der Freundesliste gerade aktiv ist

* Die Möglichkeit, Gruppenmitglieder zu sehen und zu löschen