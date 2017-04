MediaMarkt: Xbox One S mit 9 Spielen für nur 359 Euro

MediaMarkt bietet die Xbox One S in einem attraktiven Paket für nur 359 Euro an. Hier die Details zum Angebot.

Vergrößern Das aktuelle Xbox-One-S-Angebot bei MediaMarkt

MediaMarkt lockt mit einem attraktiven Xbox-One-S-Angebot: Beim Xbox One S XXL-Sparket erhalten die Käufer die Xbox One S inklusive 9 Spielen und einem zweiten Wireless-Controller für 359 Euro statt 570 Euro. Das entspricht immerhin einer Ersparnis von über 200 Euro.

Die Käufer erhalten die Xbox One S mit 500 Gigabyte großer Festplatte. Einzeln ist dieses Modell für um die 299 Euro (UVP) erhältlich, teils aber auch etwas günstiger, wie ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich verrät. Auf Dauer sind 500 Gigabyte sicherlich wenig, allerdings kann der zur Verfügung stehende Speicher einfach über eine externe USB-3.0-Festplatte erweitert werden. Die Xbox One S ist aktuell auch die einzige Spielekonsole, mit der Blu-Ray-Filme in 4K Ultra HD auf einem entsprechenden 4K-Fernseher abgespielt werden können.

Vergrößern Die im Xbox One S Sparket bei MediaMarkt enthaltenn Spiele

Im Xbox One S XXL-Sparket ist zusätzlich zu einem Xbox One Wireless Controller auch ein Xbox Wireless Controller Winter Force enthalten. Hinzu kommen noch die folgenden neuen Xbox-One-S-Spiele:

Forza Horizon 3: Standard Edition (Download-Code)

Grand Theft Auto 5

Halo - The Master Chief Collection

Mafia 3

Rage

Doom 3 BFG

Fallout: New Vegas

Fallout 3

The Elder Scrolls IV - Oblivion

Die letzten fünf der oben genannten neun Spiele sind Xbox-360-Spiele, die dank der Abwärtskompatibiliät auch auf der Xbox One spielbar sind. Nur die vier zuerst genannten Titel sind also "echte" Xbox-One-Titel.



