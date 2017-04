Media Markt verschenkt 1.000 neue Smartphones

Media Markt verschenkt ab dem 19.4. insgesamt 1.000 brandneue Smartphones. So können Sie gewinnen.

Vergrößern Media Markt verschenkt ab dem 19.4. insgesamt 1000 Smartphones

Media Markt hat für den 19. April den Start einer Nach-Ostern-Aktion angekündigt. Unter dem Motto "Frohes Nest! Jetzt erst recht!" verschenkt Media Markt ab Mittwoch insgesamt 1.000 Smartphones. Dabei handelt es sich um tausend Exemplare des Huawei P10, also des aktuellen Smartphone-Flaggschiffs von Huawei.

Lesetipp: Huawei P10 im Test

Die Verschenk-Aktion findet über den neuen Media-Markt-Prospekt statt, der ab dem 19. April bundesweit in allen Media-Markt-Filialen erhältlich ist. Wer beim Blättern in dem Prospekt eine komplett in Gold gefärbte Seite entdeckt, auf der ausschließlich das Huawei P10 abgebildet ist (siehe Foto oben), der hat gewonnen und kann sich das Smartphone in einer Media-Markt-Filiale in seiner Nähe abholen.

Dabei gilt es aber zwei wichtige Regeln zu beachten: Der Gewinnanspruch verfällt, wenn das Smartphone nicht bis zum 29. April 2017 abgeholt wird. Die Übergabe des Gewinns ist nur möglich, wenn in der Media-Markt-Filiale der vollständige und unversehrte Originalprospekt mit der goldenen Seite vorgelegt wird.

Vergrößern Huawei P10

Huawei hat auf dem MWC 2017 in Barcelona seine neue P-Reihe vorgestellt, die aus dem Huawei P10 und dem Huawei P10 Plus besteht. Die Chinesen legen viel Wert auf das Design, vor allem aber auf die Kameras. Wir haben das P10 bereits ausführlich getestet. Unser Test-Fazit zum Huawei P10:

Die neue P-Reihe kommt mit hochwertiger Verarbeitung und mit dem Hyper-Diamant-Cut in einem coolen Look, der allerdings nur bestimmten Farbmodellen vorbehalten ist. Die Performance dürfte unserer Erfahrung nach mit dem Mate 9 auch über längeren Zeitraum hoch sein. Die Benchmark-Ergebnisse sprechen auf jeden Fall für sich. Und auch die Akkulaufzeit müssen wir loben, denn das P10 beweist hohe Ausdauer. Die Fotoqualität der Leica-Kamera ist stark - zumindest im Pro-Modus. Sonst rauschen die Bilder schnell.