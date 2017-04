Mastercard: Kreditkarte mit integriertem Fingerabdruck-Scanner

Mit der biometrischen Kreditkarte von Mastercard werden Zahlungen per Fingerabdruck bestätigt.

Vergrößern Die biometrische Mastercard verfügt über einen integrierten Fingerabdruck-Scanner (rechts oben). © Mastercard

Mastercard hat in dieser Woche die nächste Generation seiner biometrischen Kreditkarte enthüllt. Die Karte verfügt über einen integrierten Fingerabdruck-Sensor und weist die selben Abmessungen wie eine normale Kreditkarte auf. Der Fingerabdruck-Scanner wird anstelle eines PINs oder einer Unterschrift zur Zahlungsbestätigung genutzt. Dazu hält der Nutzer seinen Finger einfach auf die Scanner-Fläche, während die Karte im Bezahlterminal eingelesen wird. Die Tatsache, dass der Besitzer die Karte beim Bezahlen nicht mehr aus der Hand geben muss, soll Zahlungen per Kreditkarte sicherer machen.

Die neue Mastercard wird derzeit in Südafrika getestet. Kunden können bei der Supermarkt-Kette Pick n Pay mit der biometrischen Karte zahlen und Geldgeschäfte bei der Absa Bank erledigen. Weitere Testphasen sind in den nächsten Monaten auch in Europa geplant.