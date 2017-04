Mario Kart Deluxe 8 im PC-WELT Test-Check

Mario Kart 8 Deluxe ist für Nintendo Switch erschienen. Wie werfen einen Blick auf die Wertungen der Spiele-Fachpresse.

Für Nintendo Switch ist mit Mario Kart 8 Deluxe ein weiteres, von Fans heiß ersehntes Spiel erschienen. Die Spieleauswahl für die seit Anfang März 2017 verfügbare Nintendo Switch ist weiterhin äußerst übersichtlich. Dafür ist aber auch mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild (hier günstig kaufen) eines der besten Spiele aller Zeiten verfügbar. Mit Mario Kart 8 Deluxe folgt nun ein weiterer Titel mit Hit-Potential.

Mario Kart 8 erschien im Jahr 2014 für Nintendos WiiU. Bei der nun verfügbaren "Deluxe"-Version für Nintendo Switch sind alle erschienenen Extra-Inhalte enthalten. Darüberhinaus haben die Entwickler natürlich an der Technik gefeilt und spendieren dem Spiel neben neuen Charakteren auch den aus früheren Mario-Kart-Teilen bekannten Kampf-Modus mit diversen Strecken. Eine Hauptkritik an Mario Kart 8 gehört mit der "Deluxe"-Version also der Vergangenheit an. Hinzu kommt eine auf Wunsch zuschaltbare Steuerungshilfe, durch die das Abdriften in Abgründe verhindert wird, was vor allem Eltern freuen dürfte, die das Spiel gemeinsam mit ihren (kleinen) Kinder spielen möchten.

Und wie reagiert die Fachpresse auf das neue Mario Kart Deluxe 8? Mit Top-Wertungen. Hier ein paar Wertungen von deutschen Spiele-Publikationen:

Gamepro.de

Zitat aus dem Test: Mario Kart 8 Deluxe entpuppt sich als nahezu perfekte Neuverpackung des Originalspiels. Und ist dank einiger Neuerungen sogar für Veteranen interessant.

Wertung: 92 Prozent

4player.de

Zitat aus dem Test: Mario Kart 8 Deluxe ist das bisher beste Argument für die Möglichkeiten der Switch. (...) Mit seiner erhöhten Auflösung und der sauberen, leicht aufpolierten Grafik sieht das bunte Treiben noch etwas besser aus als das Wii-U-Original – vor allem auf dem mobilen Screen kommen die knalligen Farben toll zur Geltung.

Wertung: 87 Prozent

Pcgames.de

Zitat aus dem Test: Mario Kart 8 ist einfach so gut und dank der Rückkehr eines richtig genialen Schlachtmodus so umfangreich und spaßig, dass mich die Deluxe-Variante vermutlich mindestens genauso lange in ihren Bann zieht.

Wertung: 91 Prozent



Und hier ein paar Wertungen von US-Publikationen:

IGN.com

Zitat aus dem Test: Mario Kart 8 Deluxe is an amazing game (...) It’s still a gorgeous kart racer and every bit as addictive as it was in 2014. This is the best entry in the series so far, and it has all the content you’ll need.

Wertung: 92 Prozent

Gamespot.com

Zitat aus dem Test: Even if you didn't really care about Battle Mode, the smallest changes in Mario Kart 8 Deluxe refine an already great racing game.

Wertung: 9 von 10 Punkten

GameInformer.com

Zitat aus dem Test: Mario Kart 8 Deluxe is primarily a re-release of an acclaimed game from three years ago, but by adding new content and addressing the biggest complaint of the original, this version is unquestionably the best way to experience Nintendo's great racer.

Wertung: 9,25 von 10 Punkten

Auf Gamerankings.com kommt Mario Kart 8 Deluxe nach 32 Tests auf eine Durchschnittswertung von 93,25 Prozent. Metacritics.com errechnet aktuell eine Durchschnittswertung von 93 Prozent.

Unser Fazit: Kaufempfehlung für Mario Kart 8 Deluxe

Wer eine Nintendo Switch besitzt und/oder Fun-Racer und Mario Kart liebt, der kommt auch an Mario Kart 8 Deluxe nicht vorbei. Die Wertungen zeigen, dass Nintendo fast alles richtig gemacht. Nur hier und da wird kritisiert, dass Nintendo ruhig etwas mehr Entwicklungsarbeit in den Online-Modus hätte stecken dürfen. Aber das ist letztendlich meckern auf hohem Niveau. Mit Mario Kart 8 Deluxe landet ein weiteres, großes Spiel auf Nintendos Switch.

