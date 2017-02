Höllenmaschine 8: Welche Hauptplatine sollen wir nehmen?

Vergrößern Höllenmaschine 8: Gaming-Mainboard mit taktstarkem Desktop-Prozessor oder Workstation-Hauptplatine mit zwei Xeon-CPUs? © Gigabyte / Asus / MSI

Bestimmen Sie, welches Mainboard in die Höllenmaschine 8 kommt - was ist wichtig bei Chipsatz, Anschlüssen & Funktionen.

Bereits in der Planungsphase einer Höllenmaschine spielt die Hauptplatine eine zentrale Rolle: Das Mainboard muss nicht nur alle Schnittstellen mitbringen, die für Kernkomponenten wie Prozessor, Speicher, Grafikkarten und System-SSDs notwendig sind - die Schnittstellen müssen auch auf dem Stand der Technik sein. So sollten etwa M.2-Steckplätze per NVMe-Protokoll über entsprechend schnelle PCI-Express-Kanale angebunden sein. Gleiches gilt für die Steckplätze der Grafikkarten sowie die Multi-GPU-Unterstützung.

Mit der Hauptplatine legen wir uns auf einen bestimmten CPU-Sockel respektive Chipsatz fest. Hier fällt also auch die Entscheidung zwischen AMD und Intel beziehungsweise zwischen Ein- und Mehrprozessor-System. Das Mainboard definiert als hoch integrierte Hardware-Komponente mit zahlreichen Controllern für Funktionen wie RAID, Mehrkanal-Audio, USB, Bluetooth und Thunderbolt auch die Anschlussvielfalt der Höllenmaschine 8.

Vergrößern Flaschenhals PCI-Express: 16 Lanes für alle Grafikkarten sind bei Desktop-Mainboards schwierig zu realisieren. © EVGA

Um das maximales Tempo aus Prozessor, Arbeitsspeicher und Grafikkarten herauszuholen, sind umfangreiche Einstellmöglichkeiten im UEFI der Hauptplatine ein weiterer wichtiger Faktor. Komfortfunktionen wie ein Diagonse-LED, ein zweiter Bios-Chip sowie ein Power- und Reset-Knopf erleichtern das Overclocking. Beim Übertakten spielt natürlich auch die technische Basis des Mainboards eine Rolle: Wie viel Phasen hat die CPU-Stromversorgung, welche Fertigungsqualiät besitzen die verbauten Kondensatoren und aus wie vielen Lagen besteht die Leiterplatte (PCB) der Hauptplatine?