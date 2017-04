LinuxWelt XXL 3/2017 - jetzt am Kiosk: Linux statt Windows

Mit der neuen LinuxWelt XXL 3/2017 bieten wir Ihnen das komplette Handbuch rund um das alternative Betriebssystem. In der Ausgabe erhalten Sie auf 196 Seiten alle wichtigen Informationen für Einsteiger und Umsteiger in die Linux-Welt. Jetzt am Kiosk.

Linux ist ungemein vielseitig. Das beginnt mit dem großen Angebot an verschiedenen Linux-Systemen (Distributionen). Für Sie hat das den Vorteil, dass Sie garantiert das für Ihren Rechner am besten passende System finden. Denn neben vielen Alleskönnern, etwa Ubuntu und Mint, gibt es auch Systeme für ältere Hardware, zum Beispiel Q4os. Im Heft finden Sie alle wichtigen Tipps zur Wahl der Distribution. Dabei können Sie Linux sofort ausprobieren. Auf der Heft-DVD stehen sieben der besten Linux-Distributionen bereit, die Sie ohne Installation starten können. Zusätzlich finden Sie im Heft viele Tipps und Ratgeber für die Einrichtung und Anpassung von Linux.



Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt XXL:

Grundlagen

Linux statt Windows: Warum sich der Umstieg auf Linux lohnt und welche Vorteile, aber auch Einschränkungen Sie erwarten können

Die Wahl der Distribution: Wir zeigen Ihnen, welche Linux-Distributionen es gibt, und helfen Ihnen bei der Auswahl

Der passende Desktop: Welche Oberfläche eignet sich für wen? Und für welche Hardware?

Linux für ältere Hardware: Linux lässt sich auch auf älterer 32-Bit-Hardware installieren

Linux-Systeme auf DVD: Steckbriefe und Einsatzgebiete: Wofür sich die Systeme der Heft-DVD eignen

Umsteigerfragen geklärt: Wir beantworten die wichtigsten Fragen eines Windows-Umsteigers

Handbücher auf DVD: Auf der Heft-DVD finden Sie zusätzliche Infoquellen zu Linux und Software

Linux-Installation und erste Schritte

Linux vom Stick installieren: Livesysteme und Linux-Distributionen booten auch schnell und zuverlässig von USB-Stick und SD-Karte

Booten mit Bios und Uefi: PCs booten im Bios- oder Uefi-Modus. Wie das funktioniert und was dabei zu beachten ist, erklärt der Artikel

Workshop: Ubuntu-Installation: Die Ubuntu-Installation gelingt problemlos, wenn Sie ein paar einfache Regeln beachten

Ubuntu in der Praxis: Nach der Installation passen Sie das Ubuntu-System individuell an Ihre persönlichen Bedürfnisse an

Linux Mint installieren: Die Mint-Installation erfolgt über ein Livesystem, mit dem Sie Ihren PC von DVD oder USB-Stick booten

Der Mint-Cinnamon-Desktop: Cinnamon ist der Standarddesktop von Linux Mint. Er glänzt durch hervorragende Anpassungsfähigkeit

Linux Mint mit KDE: Auf dem KDE-Desktop finden sich Windows-Umsteiger besonders schnell zurecht

Linux Mint mit XFCE-Desktop: XFCE ist eine schnelle und komfortable Oberfläche, die auch auf älterer Hardware flott läuft

Kurzvorstellung Open Suse: Open Suse ist ein komfortables Linux-System, das besonders viele Einstellmöglichkeiten bietet

Linux-Spezialsysteme: Sie suchen ein besonders schlankes oder sicheres System? Auch dafür gibt es bei Linux reichlich Auswahl

Das Linux-Dateisystem: Wer sich im Linux-Dateisystem zurechtfinden will, sollte dessen grundsätzlichen Aufbau kennen

Linux und Windows parallel: Linux lässt sich auch neben Windows auf der gleichen Festplatte oder einem zweiten Speichermedium einrichten

Hardware

Das ideale Linux-Notebook: Bei Linux auf dem Notebook sind einige Besonderheiten zu beachten

Hardware und Treiber: Hardwareauswahl für Linux und Installation optimierter Treiber

SSDs und Festplatten tunen: So nutzen Sie Festplatten und SSD-Laufwerke unter Linux optimal

Zentrale für Systeminfos: Informationen zum System erhalten Sie über einfache Scripts oder Tools

PC als Netzwerkrouter: Linux eignet sich auch für Spezialaufgaben, etwa als Router im Netzwerk

System und Software

Linux-Dateimanager nutzen: Dateimanager unter Linux können mehr, als nur Objekte im Dateisystem anzeigen und kopieren

Software installieren: Die Installation neuer Software und Updates gelingt unter Linux dank Paketmanagement besonders einfach

Hintergrunddienste verwalten: Ermitteln Sie, was auf dem PC im Hintergrund startet, und kontrollieren Sie die Dienste

Systemtools in der Praxis: Mit geeigneten Tools erfahren Sie mehr über das Linux-System und kontrollieren, was auf dem System vor sich geht

Linux-Konfigurationsdateien: Es lohnt sich oft, Konfigurationsdateien direkt zu bearbeiten und darüber das System gezielt anzupassen

Dokumentmanagement: Ein Dokumentenmanagementsystem kann dabei helfen, Ordnung in die Dokumentensammlung zu bringen

Virtualisierung und Wine: Wer Windows-Software auch unter Linux nutzen will, kann dafür Wine oder Virtualisierungssoftware verwenden

Libre Office nutzen: Mit unseren Tipps arbeiten Sie mit Libre Office effektiver und vermeiden Probleme beim Datenaustausch

Sicherheit

Was Linux sicher macht: Es gibt gute Gründe, auf Linux umzusteigen, etwa wenn man sich vor Schadsoftware schützen will

Systemschutz-Maßnahmen: Auch unter Linux sind Backups Pflicht. Mit den richtigen Tools gelingt das nebenbei und ohne großen Aufwand

Konten und Zugriffrechte: Über ein ausgefeiltes Rechtesystem schützen Sie Dateien vor neugierigen Blicken und unberechtigten Zugriffen

Daten sicher verschlüsseln: Auf USB-Sticks oder Notebooks sollten Sie alle Daten für mehr Sicherheit verschlüsseln

Home-Ordner verschlüsseln: Ihre persönlichen Dateien schützen Sie am besten, wenn Sie das Home-Verzeichnis verschlüsseln

Onlinebanking mit Linux: Beim Bankverkehr kann Linux für mehr Sicherheit sorgen. Etwa über Bankingsoftware oder ein Livesystem

Netzwerk

LAN und WLAN einrichten: Die Netzwerkeinrichtung erfolgt meist automatisch. Sie können das Netzwerk aber auch individuell konfigurieren

Netzwerkprobleme lösen: Wenn das Netzwerk oder der Internetzugang nicht funktioniert, hilft nur eine systematische Analyse der Probleme

Portfreigaben für IPv4/IPv6: Wer Serverdienste auch über das Internet bereitstellen möchte, muss dafür den Router konfigurieren

Fernzugriff und Fernwartung: Sie müssen nicht direkt vor dem PC sitzen, um Linux zu konfigurieren oder einem Bekannten dabei zu helfen

Terminal

Unentbehrliches Terminal: Im Terminalfenster erfahren Sie, was auf dem PC gerade läuft, oder Sie erstellen Backups wichtiger Ordner

Nützliche Shell-Scripts: Über Shell-Scripts automatisieren Sie Vorgänge oder führen mehrere Kommandos auf einen Schlag aus

Tools für das Terminal: Tools für die Kommandozeile helfen bei vielen Aufgaben rund um Betriebssystem und Netzwerk

Tipps & Tricks zum Terminal: Mit ein paar Befehlszeilen im Terminalfenster lassen sich Aufgaben oft schnell und effektiv erledigen

Server und Platinenrechner

Übersicht: Ein-Platinen-PCs: Ein-Platinen-PCs eignen sich als Server oder für Desktopnutzer. Es gibt geeignete Geräte für jeden Zweck

Abbilder auf SD-Karte: Mit Etcher kopieren Sie Systemabbilder für Ein-Platinen-PCs unter Linux schnell auf eine SD-Karte

Libre Elec auf dem Rapberry: Libre Elec macht aus dem Raspberry Pi ein preisgünstiges und leistungsfähiges Mediacenter

Mate für den Raspberry: Ubuntu Mate ist ein schnelles System für alle, die den Raspberry Pi als Desktop-PC nutzen wollen

Raspberry: Tipps & Tricks: In unseren Tipps erfahren Sie, wie Sie ein System auf dem Raspi installieren und das Gerät effektiv nutzen

Linux als Homeserver

Freigaben im Netzwerk: Dank Samba lässt sich Linux auch als Dateiserver im Netzwerk nutzen

Datenaustausch über SSH: Auf Linux-PCs sorgt SSH/SFTP für die schnelle Übertragung von Dateien

Medienstreaming mit Linux: Mit Kodi oder Plex stellen Sie Filme und Musik im Netzwerk bereit

Raspberry als Webcam: Nutzen Sie den Raspberry Pi als Webcam für Bilder und Videos

Die Highlights auf der DVD

Siebenmal Linux auf der Heft-DVD: Die DVD zum Sonderheft dreht sich um Livesysteme und Distributionen, die Linux von seiner einsteigerfreundlichen Seite zeigen. Sieben Distributionen plus ein Spezialsystem haben auf der Scheibe Platz gefunden.

