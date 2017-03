Limited Edition: OnePlus 3T in Midnight Black

Vergrößern Das OnePlus 3T in Schwarz ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. © OnePlus

Das OnePlus 3T ist morgen in begrenzter Stückzahl in der Farbe Midnight Black über den Online-Shop hbx.com erhältlich.

Am morgigen Freitag ist das OnePlus 3T in der Midnight Black Limited Edition über den Online-Shop hbx.com erhältlich. Die schwarze Farbversion kostet 479 US-Dollar zuzüglich Versandkosten. Die verfügbaren Einheiten sind allerdings nur auf 250 Stück begrenzt. Wer die Limited Edition ergattern will, sollte also schnell sein.

Eine erste Verkaufsaktion mit nur 250 Smartphones gab es bereits am Dienstag in Paris. Im Pariser Kaufhaus Colette war die Midnight-Black-Edition mit dem Collette-Schriftzug innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Das OnePlus 3T ist regulär nur in den Farben Gold und Grau erhältlich.

Die Herstellung der schwarzen Version ist laut OnePlus so aufwändig, dass immer nur wenige Einheiten zum Verkauf stehen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass OnePlus hier einen PR-Gag durchführt, der den Hersteller immer wieder ins Gespräch bringt. Für 2017 wird noch die Ankündigung des OnePlus 4 erwartet. Ein wenig Publicity im Vorfeld kann hier also nicht schaden.

