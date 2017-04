Lightform: IllumiRoom-Nachfolger erscheint im Sommer

Mit Lightform findet das interessante Konzept von IllumiRoom doch noch seinen Weg in den Handel.

Vergrößern Die Schiefertafel sowie die Vase sind eigentlich einfarbig. © lightform.com

Das gleiche Forscherteam, das am beeindruckenden (aber nie marktreifen) IllumiRoom gearbeitet hat, präsentiert mit Lightform nun ein neues System, welches im Sommer in den Handel kommen soll. Lightform soll das Zuhause in eine ansehnliche Informationszentrale verwandeln. Dabei kommen jedoch keine Bildschirme zum Einsatz, vielmehr besteht das System aus einen kleinen Rechner, der sich per HDMI mit jedem beliebigen Beamer verbinden lässt.

In der Box von Lightform befindet sich neben einem Prozessor auch eine hochauflösende Kamera, die Objekte in einem Raum scannen und im Anschluss Bilder und Texte auf sie projizieren kann. Die Macher von Lightform wollen die Hardware bis zum Sommer zur Marktreife bringen. Die Technik soll so leistungsfähig werden, dass sie sogar Weihnachtsbäume erkennen und anschließend zur Saison passende Inhalte auf ihnen anzeigen kann. Über einen Preis schweigt sich der Hersteller aber noch aus.