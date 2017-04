LG G6: LG K8 (2017) als Gratis-Zugabe für Vorbesteller

Im Rahmen einer Aktion erhalten die Vorbesteller des LG G6 bei Saturn und Media Markt ein zweites Smartphones als Geschenk.

Vergrößern Bei Saturn und Media Markt erhalten LG-G6-Vorbesteller das LG K8 (2017) als kostenlose Zugabe.

Auf dem MWC 2017 hatte LG mit dem LG G6 sein neues Smartphone-Flaggschiff enthüllt, welches in Kürze für 749 Euro (UVP) an den Start geht. Zeitgleich kommen das Galaxy S8 und Galaxy S8+ von Samsung in diesen Tagen auf den Markt. Das dürfte auch der Grund sein, warum zur Unterstützung der LG-G6-Verkäufe sowohl Saturn als auch Media Markt und Amazon Vorbesteller-Aktionen gestartet haben.

Wer hier bei Saturn oder hier bei Media Markt das LG G6 bis zum 30. April bestellt, erhält neben dem LG G6 auch als Gratis-Zugabe das LG K8 (2017). Bei beiden Händlern ist das LG G6 32 GB in Weiß und Platinum für jeweils 749 Euro und in Schwarz für 715 Euro erhältlich. Das LG K8 (2018) landet in der Farbe Titan bei den LG-G6-Käufern.

Das LG K8 (2017) hat einen Wert von etwa 150 Euro. Zur Ausstattung gehören ein mit 1,4 Gigahertz getakteter Quad-Core-Prozessor, ein 5-Zoll-Display, eine 13-Megapixel-Hauptkamera, eine 5-Megapixel-Frontkamera, 16 GB interner Speicher (erweiterbar per microSD-Karte) und Android 7.

Bei Amazon: LG G6 mit 159-Euro-Gutschein

Bei Amazon erhalten die LG G6-Vorbesteller kein Gratis-Smartphone als Zugabe, sondern im Rahmen der LG G6 Vorbesteller-Aktion bis zum 30. April einen Gutschein im Wert von 159 Euro für myDays.

Das LG G6 in Schwarz ist aktuell bei Amazon für 670 Euro erhältlich. Das LG G6 in der Farb-Variante Platinum kostet bei Amazon derzeit 715 Euro und in Weiß 749 Euro.

Weitere Infos zur Amazon-Aktion finden Sie auf dieser Seite.