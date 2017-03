Leak: Details zu Xiaomi Mi 6 und Mi 6 Plus

Vergrößern Das Xiaomi Mi 6 wird voraussichtlich Mitte April enthüllt. © slashleaks.com

Xiaomis Mi 6 Plus erscheint aktuellen Gerüchten zufolge mit einer Dual-Kamera und einem 5,7-Zoll-Display.

Voraussichtlich am 11. oder 16. April 2017 wird Xiaomi sein neues Mi-6-Smartphone enthüllen. Gerüchten zufolge wird das Gerät auch in einer größeren Mi-6-Plus-Variante erscheinen. Über slashleaks.com ist heute ein mutmaßliches Datenblatt zum Mi 6 und dem Mi 6 Plus aufgetaucht.

Das Xiaomi Mi 6 ist demnach mit einem 5,15-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln ausgestattet. Die selbe Auflösung bietet auch das größere Mi 6 Plus mit seinem 5,7-Zoll-Bildschirm. In beiden Smartphones werkelt der Quad-Core-Prozessor Qualcomm 835 mit 2,45 GHz und einer Adreno-540-Grafikeinheit sowie 6 GB RAM.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine 8-MP-Kamera an der Front sowie eine 19-MP-Linse an der Rückseite des Mi 6 und eine 12-MP-Dual-Kamera im Mi 6 Plus. Das Mi 6 wird von einem 3.200-mAh-Akku angetrieben, im Mi 6 Plus kommt ein Modell mit 4.500 mAh zum Einsatz.

