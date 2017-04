Kult-Serie "Unser Kosmos": Twitch startet TV-Marathon

Twitch zeigt ab dem 24. April (21 Uhr) alle 13 Folgen der Kult-TV-Doku-Serie "Unser Kosmos" von und mit Carl Sagan.

Vergrößern Twitch startet TV-Marathon von Unser Kosmos © Twitch

Im Oktober 2015 sendete Twitch alle Folgen der TV-Reihe "The Joy of Painting" mit Bob Ross. Zuletzt gab es alle Power-Ranger-Folgen. Am Montagabend startet nun auf Twitch eine weitere TV-Marathon-Aktion: Ab dem 24. April 2017, 21 Uhr sind auf Twitch alle Episoden des TV-Doku-Klassikers "Unser Kosmos" mit Carl Sagan zu sehen.

Die insgesamt 13 Folgen der erfolgreichen TV-Doku-Serie wurden Anfang der 1980er Jahre zunächst in den USA und ab dem 14. Juni 1983 dann auch im ZDF in Deutschland ausgestrahlt. Carl Sagan erklärt in den jeweils 60-minütigen Folgen äußerst komplexe wissenschaftliche Themen in einer leicht verständlichen Form.

Twitch zeigt am 24. April ab 21 Uhr alle 13 Folgen auf Twitch.tv/Cosmos nacheinander. Die Ausstrahlung wird dann am 27. April ab 23 Uhr wiederholt. Alle Twitch-Streamer werden dazu eingeladen, die Sendungen per Co-Streaming an ihre Zuschauer zu übertragen. Los geht´s mit der ersten Folge "The Shores of the Cosmic Ocean" (Die Küsten des kosmischen Ozeans). Es folgen dann weitere Folgen wie "One Voice in The Cosmic Fugue" (Eine Stimme in der kosmischen Fuge), "The Harmony of the Worlds" (Harmonien der Welten) und "Heaven and Hell" (Himmel und Hölle).



Als Zugabe gibt es auch am Ende des ersten Marathons am 28. April ab 23 Uhr eine Fragerunde mit Ann Druyan, die seinerzeit gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann Carl Sagan die Doku-Reihe Unser Kosmos erschuf. "Die Anziehungskraft der Serie Unser Kosmos beweist, wie sehr wir Menschen uns nach dem Gefühl einer Verbindung mit dem Universum sehnen. Ich freue mich schon darauf, Unser Kosmos mit der Twitch Community zu teilen", so Druyan.