IT-Karriere - das neue TecChannel Compact ist da

Vergrößern Karriere im TecChannel Compact

Erfolgreiche Gehaltsgespräche, Bewerbungsstrategien, Karriereplanung oder gefragte IT-Jobs 2017, das sind nur einige Themen des aktuellen TecChannel Compacts. Die Ausgabe ist als gedrucktes Buch oder eBook verfügbar. Premium-Leser von TecChannel erhalten das Farb-PDF wie immer kostenlos.

Jetzt den Job wechseln, wie kann ich mehr Gehalt fordern oder Karrierechancen verbessern, aber wie? Wenn Sie sich aktuell diese Fragen stellen, werfen Sie doch einen Blick in unser neues Tecchannel Compact. Unter dem Titel "IT-Karriere" werden Ihre Fragen rund um Beruf und Karriere detailliert beantwortet. Darüber hinaus erfahren Sie, was IT-Experten aktuell verdienen und welche Berufsbilder in der IT gefragt sind.

Im großen Karriereratgeber geben wir Ihnen Praxistipps für Ihre Karriereplanung und zeigen Ihnen Wege, wie Sie Ihre Chancen auf eine Spitzenposition in Ihrem Unternehmen verbessern können. Haben Sie sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, gilt es beim neuen Arbeitgeber mit einem guten Arbeitszeugnis zu punkten. Damit Sie in keine Falle tappen, erklären wir, welche Bewertungen sich hinter den Formulierungen im Arbeitszeugnis verbergen.

Laut Branchenverband Bitkom fehlen in Deutschland über 51.000 IT-Spezialisten. Für Berufseinsteiger und IT-Profis ist das eine gute Nachricht. Für Human-Resources-Abteilungen im IT-Umfeld bedeutet dies ein Albtraum. Dieses TecChannel Compact hilft Ihnen, sich in diesem Umfeld zu orientieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Auch für Unternehmensgründer haben wir jede Menge Wissenswertes zusammengetragen. So erörtern wir Start-up-Trend, geben Hilfen beim Erstellen eines Businessplans oder bieten Tipps zum zielführenden Projektmanagement.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "IT-Karriere"

Bewerbung und Gehalt

Was IT-Experten 2017 verdienen

Bewerbungsstrategien für Ein- und Umsteiger

Mehr Erfolg im Gehaltsgespräch

Karriere-Ratgeber

Der richtige Weg hin zur Spitzenposition

Im Start-up oder als Freelancer aufsteigen

Praxis-Tipps für Ihre Karriereplanung

Berufsbilder im IT-Umfeld

Die besten IT-Jobs 2017 in der Übersicht

Data Steward: Gefragter Beruf mit Zukunft

Arbeit 4.0 im Digital Workplace

eBook-Download und Buch

Buch und eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 17,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro.

Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact hier kostenlos downloaden . Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop . Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen. (hal)