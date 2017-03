In 4K: Blizzard kündigt Starcraft Remastered an

Vergrößern Starcraft Remastered erscheint im Sommer für Windows und Macs © Blizzard

Echtzeit-Strategiefans dürfen sich auf einen Leckerbissen freuen: Blizzard hat nun offiziell Starcraft Remastered angekündigt.

Starcraft gehört zu den besten PC-Spielen aller Zeiten und erhält nun eine Generalüberholung: Die Entwickler von Blizzard haben knapp 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Starcraft am Wochenende nun "Starcraft: Remastered" angekündigt.

Mit "Starcraft: Remastered" verspricht Blizzard eine technisch und vor allem grafisch modernisierte Fassung von Starcraft, die auch die Erweiterung "Starcraft: Brood War" enthalten wird. Das zeitlos geniale Gameplay und die Spiele-Balance soll dagegen erhalten bleiben. Schließlich, so betont es auch Blizzard, habe Starcraft Millionen von Spieler weltweit begeistert und als Grundlage für den globalen Profi-E-Sport gedient.

"Starcraft: Remastered" wird 4K-Grafik und einen aufpolierten Sound bieten. Hinzu kommen ein überarbeiteter Multiplayer-Modus mit Verbindung zum Blizzard-Online-Spieledienst. Neue Illustrationen werden zwischen den Missionen die spannende Story von Starcraft und Starcraft: Brood War untermalen. Hinzu kommen moderne Funktionen, wie beispielsweise die Spielstände in der Cloud ablegen zu können, eine Replay-Funtion und Custom Maps.

Vergrößern Starcraft Remastered © Blizzard

In Starcraft treffen zum ersten Mal drei Spezies aufeinander: die von der Erde ausgewanderten Terraner, die psionischen Protoss-Krieger und die weltenverschlingenden Zerg. Den Spieler erwarten über 50 spannende und abwechslungsreiche Missionen. Starcraft schuf im Jahr 1998 die Grundlage für den im Jahr 2010 erschienenen Nachfolger "Starcraft II: Wings of Liberty" und die Erweiterungen "Heart of the Swarm" (2013) und "Legacy of the Void" (2015).

"Starcraft: Remastered" wird im Sommer 2017 für Windows-PCs und Macs erscheinen. Einen genaueren Termin und die Preise will Blizzard zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Weitere Infos zu "Starcraft: Remastered" finden Sie hier bei Blizzard.

Lesetipp: Die besten PC-Spiele aller Zeiten