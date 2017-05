IllumiBowl: Smartes Nachtlicht für die Toilette

IllumiBowl verfügt über einen Bewegungsmelder und beleuchtet nachts die Toilette.

Vergrößern IllumiBowl leuchtet in neun Farben. © IllumiBowl

Wer die Liebste bei der nächtlichen Pinkelpause nicht wecken möchte, spart sich meist den Griff zum Lichtschalter. Um die Notdurft trotzdem nicht im Dunkeln verrichten zu müssen, kann künftig das smarte Gadget IllumiBowl nutzen. Die in der US-Sendung Shark Tank erstmals vorgestellt Startup-Idee ist denkbar einfach: Beim Öffnen des Toilettendeckels knippst ein Bewegungsmelder eine LED-Beleuchtung an, die den Porzellan-Thron in sanftes Licht taucht. Bei Zielübungen geht so künftig auch nichts mehr daneben.

IllumiBowl wird einfach unter den Toilettensitz geklemmt und verrichtet fortan seinen Dienst. Zur Auswahl stehen neben Weiß acht weitere Beleuchtungsfarben. In den USA ist das Gadget bereits zum kleinen Preis von 12,99 US-Dollar erhältlich. Ob und wann IllumiBowl nach Deutschland kommt, ist derzeit noch unklar.