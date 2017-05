Humble Very Positive Bundle mit Spielen im Wert von 130 Dollar

Das neueste Humble Bundle enthält nur Spiele mit sehr positiver Bewertung auf Steam.

Vergrößern Das Humble Very Positive Bundle ist noch 13 Tage im Angebot © humblebundle.com

Im aktuellen Humble Bundle finden sich zahlreiche Spiele, die von Steam-Käufern als „sehr gut“ bewertet wurden. Für mindestens einen US-Dollar bekommen PC-Spieler im Humble Very Positive Bundle das überdrehte Baseball-Spiel Super Mega Baseball: Extra Innings, das Sci-Fi-Actionspiel The Deadly Tower of Monsters sowie den Plattformer They Bleed Pixels. Zusammen würden diese drei Titel bei Steam bereits 45 Euro kosten.

Für derzeit 5,66 Euro lässt sich das Bundle noch um den Hacking-Simulator Hacknet, das Action-Rollenspiel Crashlands und das Indie-Rollenspiel UnderRail erweitern. Wer hingegen 9,16 Euro zahlt, erhält zusätzlich den 3D-Puzzler Stephen's Sausage Roll sowie Curious Expedition, in dem Spieler auf ihren Reisen immer neue Abenteuer erleben. Die Soundtracks zu The Deadly Tower of Monsters und UnderRail sind ebenfalls enthalten. Einen Vorgeschmack auf die Musik der beiden Spiele liefert die Vorhör-Funktion auf der Humble-Bundle-Seite .

