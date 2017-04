Das neue Humble Software Bundle Happy PC kostet maximal 15 Dollar und enthält dann Software für 444 Dollar.

Vergrößern Humble Software Bundle Happy PC im Wert von 444 Dollar

Es gibt wieder ein Humble Software Bundle für Windows-Rechner: Humble Software Bundle Happy PC . Dieses Mal enthält das Bundle Software im Wert von maximal 444 US-Dollar (umgerechnet sind das knapp 407 Euro).

Mit einem Dollar geht es los



Das Humble Software Bundle Happy PC startet zu einem Preis ab einem Dollar. Dafür bekommen Sie Smart Defrag Pro, Revo Uninstaller und EaseUS ToDo BackUp Home.

Mehr als der Durchschnitt bezahlen



Falls Sie mehr als der Durchschnitt der Bundle-Käufer bezahlen – derzeit sind das 7,64 Dollar (umgerechnet rund 7,01 Euro) - dann bekommen Sie zusätzlich noch die Programme Advanced SystemCare PRO, Driver Booster PRO und Speedify VPN. Das Programm Speedify VPN kann neben Windows zusätzlich auch noch mit Android und macOS genutzt werden.

Für 15 Dollar gibt es Software im Wert von 444 Dollar



Für 15 Dollar (umgerechnet rund 13,77 Euro) können Sie zusätzlich noch freischalten: IObit Malware Fighter PRO, Connectify Hotspot MAX, Auslogics File Recovery und WinZip21 Standard Edition. Damit haben Sie dann den maximalen Wert von 444 Dollar erreicht.

Downloadversionen mit Freischaltcode



Die Software steht jeweils als Downloadversion zur Verfügung, Sie bekommen für alle Programme jeweils einen Freischaltcode.



Das Humble Software Bundle Happy PC ist noch für etwas mehr als zwölf Tage erhältlich. Wie gehabt können Sie beim Bezahlen festlegen, wie viel von Ihrem Betrag an die Entwickler, an eine Wohltätigkeitsorganisation und/oder an die Macher des Bundles gehen soll. Sie können das Bundle mit Kredikarte, Paypal und Amazon Payment bezahlen.