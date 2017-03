Humble Bundle: Mobile Strategiespiele für einen Dollar

Vergrößern Das aktuelle Humble Bundle bietet Strategieklassiker für Android-Tablets und - Smartphones © humblebundle.com

Smartphone- und Tablet-Strategen können mit dem aktuellen Humble Bundle viel Geld sparen.

Mit dem Humble Mobile Bundle: Best of Strategy steht in dieser Woche ein Paket mit zahlreichen Strategiespielen für Mobilgeräte mit Android bereit. Im Einstiegspaket für einen US-Dollar enthalten sind das Tower-Defense-Spiel Epic War TD 2, die beiden Echtzeitstragiespiele MechCom 1 und 2, das rundenbasierte Age of Civilizations sowie das Strategiespiel Battle for the Galaxy inklusive fünf US-Dollar für In-App-Käufe.

Wer drei US-Dollar investiert, erhält darüber hinaus die Tower-Defense-Spiele Anomaly Defenders und Anomaly 2, Kingdom Rush Frontiers und Kingdom Rush Origins sowie das Strategie-Rollenspiel Hero Generations.

Für fünf US-Dollar lässt sich das Humble Bundle um das rundenbasierte Rollenspiel Guild of Dungeoneering und den aktuellen Teil des Klassikers Worms erweitern. Als Boni stehen zusätzlich vier Soundtracks der im Bundle erhältlichen Spiele bereit.

