Halo: 8K-VR-Kamera von Yi und Google

Google und Kamera-Hersteller Yi haben im Rahmen der NAB Show in Las Vegas ihre neueste VR-Kamera vorgestellt. Die Yi Halo besteht aus insgesamt 17 4K Action Cams von Yi. 16 von ihnen sind in einem Ring angeordnet, Nummer 17 zeigt nach oben. Die Yi Halo wiegt nur rund 7,7 Kilogramm und kann mit dem austauschbaren Akku bis zu 100 Minuten durchgehend Videomaterial aufnehmen.

Die Videos der einzelnen Kameras werden von Googles Jump Assembler zusammengerechnet. Die Software ermöglicht eine maximale Auflösung von 8.192 x 8.192 Pixel bei 25 bis 30 Bildern pro Sekunde. Für 60 Bilder pro Sekunde kann die Auflösung auf 5,8K (5.760 x 5.760 Pixel) heruntergeschraubt werden. Der Renderprozess der einzelnen Clips zu einem nahtlosen 360-Grad-Video soll laut Hersteller nur wenige Stunden dauern.

Das Kamera-Rig liefert nahtlose 360-Grad-Aufnahmen.

Die Yi Halo verfügt weiterhin über ein Echtzeit-Überwachungssystem. Die Software erkennt unter anderem, wenn der Akku fast leer oder die microSD-Karte fast voll ist. In diesem Fall schlägt die Halo Alarm, so dass das Problem rechtzeitig behoben werden kann, ohne die Filmaufnahmen zu ruinieren. Das System informiert seinen Besitzer außerdem, wenn eine der 17 Kameras beschädigt ist. Die Hardware kann in diesem Fall im Handumdrehen ausgetauscht und mit den anderen 16 Kameras synchronisiert werden. Per Klick versorgt das System die Kameras zudem mit Firmware-Updates.

Gesteuert wird die Yi Halo kabellos mit einem Android-Gerät. Auf dessen Display zeigt die Halo dann auch eine Live-Vorschau an. Die Yi Halo erscheint voraussichtlich im Sommer 2017 zum stolzen Preis von 17.000 US-Dollar. Wem diese Anschaffung zu groß ist, der kann die Kamera laut Google zum Experimentieren auch ausleihen.