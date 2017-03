GTA-5-Mod: Fan integriert Vice City in GTA 5

Vergrößern Ein Mod soll Vice City in GTA 5 integrieren © rockstargames.com

Die 80er halten mit der Mod von Crotainment Games schon bald Einzug in Grand Theft Auto 5.

Der aus Kroatien stammende Modder Crotainment Games arbeitet schon seit geraumer Zeit an einer Integration der Stadt Vice City aus dem 2002 erschienenen Ableger der Reihe in die Spielwelt von Grand Theft Auto 5. In einem Video auf YouTube zeigt der Modder, wie weit die Arbeiten daran bereits fortgeschritten sind.

Um Vice City innerhalb von GTA 5 zu erreichen, steht jedoch ein Flug auf dem Programm. Nach der Landung kann die Küstenmetropole Vice City erkundet werden, die an Miami zur Zeit der 80er Jahre angelehnt ist.

Der berühmte Boulevard erstrahlt zwar schon in der deutlich schöneren Optik von GTA 5, leider sind die Straßen noch komplett unbelebt: Es gibt weder Passanten noch andere Fahrzeuge. Dies soll sich jedoch bald ändern. Fans sollten zudem einen Blick auf die Mod von OpenIV werfen. Damit lässt sich die Stadt Liberty City aus GTA 4 hoffentlich bald in GTA 5 erkunden.

