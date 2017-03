Gratis Vollversion: EaseUS MobiSaver

Vergrößern EaseUS MobiSaver - wir schenken Ihnen für kurze Zeit die Vollversion im Wert von 74,99 Euro!

Wir schenken Ihnen gemeinsam mit EaseUS für 24 Stunden die Vollversion von MobiSaver. Greifen Sie zu!

Im Rahmen einer Partner-Aktion bietet Ihnen PC-WELT und Macwelt gemeinsam mit dem Software-Hersteller EaseUS für kurze Zeit das Datenrettungs-Programm EaseUS MobiSaver im Wert von 64,99 Euro (Windows) bzw. 74,99 Euro (macOS) gratis zum Download an.

EaseUS MobiSaver hilft Apple-Nutzern dabei, gelöschte oder verlorene Daten von iPhone, iPad und iPod touch wiederherzustellen. Dabei ermöglicht es das Programm verlorene Nachrichten, SMS und den WhatsApp Chatverlauf, Kontakte, Fotos und Videos und andere verlorenen Daten wie Notizen, den Anrufsverlauf, Erinnerungen, Safari-Lesezeichen und die Chronik wiederherzustellen. Die Daten werden entweder direkt vom iOS Gerät, von iTunes oder aber von iCloud Backup in drei einfachen Schritten wiederhergestellt. Dabei wird zuerst das iOS-Gerät per USB mit dem PC oder Notebook verbunden, danach wird das Gerät automatisch nach verlorenen Daten durchsucht und schließlich werden die gefundenen Daten in einer Vorschau angezeigt und können dann wiederhergestellt werden.

Hinweis: Auf der EaseUS-Aktions-Seite geben Sie Usernamen und E-Mail an. Danach können Sie zwischen der macOS- bzw. Windows-Version wählen. Laden Sie Ihre bevorzugte Version herunter und installieren das Programm. Achtung! Der Lizenzcode, den Sie erhalten, ist nur 48 Stunden gültig; verschwenden Sie also keine Zeit das gewählte Produkt zu aktivieren.

Hinweis für Nutzer mit Adblocker

Ihr Adblocker (oder deaktiviertes Javascript) sperrt die Werbung auf pcwelt.de, aus deren Erlösen wir auch unsere Redaktion bezahlen. Bitte unterstützen Sie uns und unsere Arbeit, indem Sie Ihren Adblocker abschalten oder pcwelt.de als Ausnahme hinzufügen. Nur dann können Sie das Angebot der kostenfreien Vollversion sehen und nutzen.



Hier geht´s zur Gratis-Vollversion: EaseUS MobiSaver

Der Aktionszeitraum startet am 16. März um 9 Uhr und endet nach 24 Stunden am 17. März um 9 Uhr!

MobiSaver-Funktionen im Überblick:



Wiederherstellen gelöschter oder verlorener Daten von iPhone, iPad, iPod touch.

Datenverlust aufgrund von iOS Upgrade, Werksreset , Jailbreak, Virenbefall? Keine Sorge MobiSaver kann helfen.

Zurückholen verlorener Daten, wenn das iPhone nicht zugänglich ist, im Apple-Logo, schwarz/weiß Bildschirm steckt oder Sie Ihr Passwort vergessen haben.



Wiederherstellen verlorener Daten, sogar wenn Ihr Gerät kaputt, durch Wasser beschädigt, abgestürzt oder verloren ist.



Verpassen Sie auch nicht unsere tägliche Gratis-Vollversion!