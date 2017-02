Gratis Partition Manager von MiniTool in neuer Version

Vergrößern MiniTool Partition Wizard Free Edition 10.0

Der kostenlose MiniTool Partition Wizard ist in der neuen Version 10.0 erschienen. Hier die Neuerungen und Verbesserungen.

Mit dem einfach zu bedienenden und kostenlosen Festplatten-Tool Partition Wizard Free von Minitool können Sie bequem Partitionen erstellen oder löschen und zusätzlich auch die Größen Ihrer Partitionen verändern. Das Tool hilft auch bei dem Umzug eines Betriebssystems von HDD auf SDD. Wie das funktioniert, erläutern wir am Beispiel von Windows 10 in diesem Beitrag. Außerdem können Sie mit dem Tool verräterische Spuren sicher von der Festplatte löschen und den MBR reparieren.

Frisch erschienen ist eine neue Version. Zu den Neuerungen von MiniTool Partition Wizard Free Edition 10.0 gehört die Möglichkeit, eine MBR System Disk in GPT umzuwandeln, in dem bei der Konvertierung ein Häkchen bei "Use GUID Partition Table for the target disk" ausgewählt wird. Außerdem lassen sich nun exFAT-Partitionen erstellen, formatieren, löschen und opieren.



Download: MiniTool Partition Wizard Free Edition 10.0

Die kostenpflichtige Pro-Version bietet einige weitere Funktionen, die es etwa erlauben, Partitionen zusammenzuführen oder eine NTFS-Partition in eine FAT32-Partition umzuwandeln. Die Pro-Version kostet 39,99 US-Dollar.