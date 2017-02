Höllenmaschine 8: AMD oder Nvidia - welche Grafikkarte nehmen wir - und wie viele?

Vergrößern Höllenmaschine 8: AMD oder Nvidia, 2, 3 oder 4 Karten, Kompakt- oder Custom-Wasserkühlung? © cdn.eteknix.com / Nvidia

Bestimmen Sie, welche Grafikkarte in die Höllenmaschine 8 kommt, wie viele wir verbauen und wie sie gekühlt werden soll.

Die Höllenmaschine ist ja vieles, aber in erster Linie soll sie maximale Spiele-Leistung bieten. Das geht natürlich nur mit den besten Grafikkarten, die zum Zeitpunkt X verfügbar sind. Deswegen ist es kein Zufall, dass der Launch eines neuen Grafikprozessors meist auch der Startschuss für eine neue Höllenmaschine ist. Für die Höllenmaschine 8 entscheidend ist das zweite Quartal 2017 - in diesem Zeitraum will AMD seine neue GPU-Generation Vega 10 vorstellen. Team Hölle kann dann das Spitzenmodell der Vega-10-Serie mit dem Nvidia Geforce GTX 1080 Ti vergleichen und so die schnellste Grafiklösung verbauen.

Gewinnspiel: Vorschläge für die Höllenmaschine 8 machen und 3500-Euro-PC abgreifen

Neben der Frage, ob AMD oder Nvidia, spielt auch die Anzahl der Grafikkarten eine Rolle. Stand der Technik sind bis zu vier Grafikkarten in einem Verbund. Allerdings beschränkt Nvidia die SLI-Unterstützung der Pascal-GPUs bei Spielen auf zwei Karten. Ausgenommen sind nur ein paar synthetische Benchmarks wie Catzilla, Fire Strike und Unigine. Das heißt aber nicht, dass eine weitere Geforce-Grafikkarte per se keinen Sinn macht - die könnte sich beispielsweise exklusiv um die Physikberechnung kümmern.

Vergrößern Wartungsfrei: Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Waterforce © Gigabyte

Und natürlich müssen wir auch entscheiden: Soll eine wartungsfreie Kompakt-Wasserkühlung - derzeit voll im Trend bei Herstellern wie EVGA, Gigabyte und Inno3D den Grafikkarten zu noch mehr Leistung verhelfen - oder setzen wir auf eine Custom-Lösung wie in den Vorjahren? Oder sollen wir bei der Höllenmaschine 8 die GPGPU -Leistung der Grafikkarten in den Fokus rücken und Workstation-Modelle aus den Baureihen AMD Radeon Pro beziehungsweise Nvidia Quadro verbauen?

Jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Schreiben Sie in einem Kommentar unter diesen Beitrag, welche Grafikkarte(n) Sie sich für die Höllenmaschine 8 wünschen. Bitte melden Sie sich dazu mit Ihrem Facebook-, Google- oder Twitter-Account bei unserer Kommentarfunktion "Disqus" (am Ende jedes Beitrags) an.